Magrì Arreda in crisi | paura tra i lavoratori e rabbia tra i clienti | si teme la chiusura

(Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo il fallimento del colosso del mobile Mercatone Uno, un altro ipermercato del settorementi potrebbe essere in una grave situazione. Si tratta si, la società che conta sei sedi distribuite in Italia. Sul web si sono susseguiti messaggi di protesta riferiti a caparre versate per l'acquisto dimento mai consegnato da parte di consumatori che avevano avuto accesso a finanziamenti per poter effettuare le spese. All'associazione Avvocati dei Consumatori è arrivata la segnalazione di una cliente del punto vendita situato in Abruzzo che aveva già versato la somma di 2.000 euro per l'acquisto di una cucina che non ha mai ricevuto. La consegna era prevista per gli inizio di maggio e, ad oggi, non è ancor avvenuta....

Investireoggi : Magrì Arreda, nuovo caso Mercatone Uno: clienti e lavoratori tremano - Cleo63522213 : RT @repubblica: Dopo Mercatone Uno scoppia il caso Magrì Arreda: mobili mai consegnati e azienda irreperibile -