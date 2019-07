La prima condanna per reato di tortura in Italia è stata inflitta a dei bulli di Varese

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) "Ho esagerato un pochino", questo il massimo dell'ammissione: nessun ravvedimento in sede processuale dei quattro quindicenni che nel novembre scorso seviziarono e picchiarono in un garage diun loro coetaneo. Oggi è arrivata la decisione esemplare da parte del Tribunale dei Minori di Milano, che in tempi rapidi per gli standard processuali hato peri quattro adolescenti. Si tratta dellasentenza per ildiintrodotto poco più di un anno fa ine applicato ai minori; uno dei reati commessi anche dalla gang in Puglia che ha percosso ripetutamente un anziano, deceduto poi in ospedale. Unache farà la storia, come ha confermato il procuratore del Tribunale dei Minori, Circo Cascone. Quattro anni e sei mesi è lapiù alta per iadolescenti ed èal capo banda definito un soggetto carismatico e ritenuto la ...

