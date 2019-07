Juventus | per De Ligt si mette male | sul difensore dell' Ajax piomba il Barcellona

Calciomercato Juventus - Higuain più conguaglio per Zaniolo : La Juventus monitora la situazione relativa a Zaniolo: l’idea più recente è quella di uno scambio con Higuain, con conguaglio a favore della Roma.“powered by Goal”Da quel pizzino lasciato inavvertitamente (oppure no) in un ristorante ne è passato di tempo: da allora Fabio Paratici non ha smesso di seguire l’evoluzione di Nicolò Zaniolo.Il gioiello della Roma è il profilo che rispecchia tutto ciò che la Juventus chiede per un ...

Mercato Juventus - svolta Higuain-Roma : Paratici ad Ibiza per Icardi : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta ad aprire alla cessione di Gonzalo Higuain alla Roma tramite una strategie spiegata nel dettaglio da Paolo Bargiggia sui canali di “SportItalia”: Di fatto, i bianconeri potrebbero decidere di prolungare il contratto al Pipita, in modo da spalmare l’attuale ingaggio su […] More

Juventus - il ritorno di Buffon : visite mediche per Gigi [FOTO e VIDEO] : ritorno al passato. A sorpresa Gigi Buffon è nuovamente il portiere della Juventus. L’estremo difensore ha interrotto la non entusiasmante esperienza con la maglia del Psg e adesso ha deciso di tornare a casa. Tanti gli obiettivi per Gigi, superare qualche record ma soprattutto essere un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio e poi provare a vincere la tanto cercata Champions League anche se non da protagonista. ...

Calciomercato Juventus – Il Barcellona insidia il Manchester City per Cancelo : intanto si lavora ai bonus per De Ligt : Il Barcellona prova a soffiare Cancelo al Manchester City: la Juventus intanto prova a limare gli ultimi dettagli relativi ai bonus per chiudere l’affare De Ligt Juventus sempre molto attiva sul mercato, non solo degli acquist. Messi da parte gli arrivi di Pellegrini, Rabiot e Buffon degli ultimi giorni, va sistemata anche qualche cessione. Il nome caldo è quello di Cancelo, richiesto dal Manchester City che cerca di abbassare i 60 milioni ...

L’uomo del giorno – Giampiero Boniperti - il suo nome legato alla Juventus : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno‘, giornata importante per gli appassionati di calcio ed in particolar modo della Juventus. La data del 4 aprile è da ricordare per la nascita di Giampiero Boniperti, era il 1928. Il suo nome è legato inevitabilmente alla Juventus, ha trascorso infatti tutta la sua carriera da calciatore con i colori bianconeri. Ha disputato più di 400 partite con i ...

Calciomercato Juventus - Dybala potrebbe diventare una contropartita per arrivare a Pogba : Continuano ad arrivare notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, dopo Adrien Rabiot, il club bianconero ha intenzione di acquistare un altro centrocampista francese di altissimo livello. Stiamo parlando di Paul Pogba, il quale vorrebbe lasciare il Manchester United, dopo una stagione a dir poco tribolata. Fino al 7 luglio il centrocampista transalpino sarà in ferie, ...

Calciomercato Juventus - Sessegnon ed Eriksen colpi per il 2020 : a parametro zero : La Juventus, dopo Ramsey e Rabiot, sta già monitorando i possibili acquisti a costo zero per l’estate del 2020.“powered by Goal”Una lista lunga, che ha fatto le fortune della Juventus di Conte prima e Allegri poi. Pirlo, Pogba, Coman, Llorente, Khedira, ed ora Ramsey e Rabiot. Quando si tratta di comprare campioni o giovani pronti a diventarlo a costo zero, i bianconeri sono sempre in prima fila. Con gli occhi già puntati al ...

Icardi potrebbe cercare di liberarsi a costo zero per andare alla Juventus : Nelle prossime settimane non è da escludere che il mercato si muova soprattutto intorno agli attaccanti. Infatti sono molti bomber in cerca di sistemazione e anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo valzer delle punte. Infatti i bianconeri devono risolvere la situazione legata a Gonzalo Higuain. La Juve vorrebbe cederlo ma il Pipita sembrerebbe non volere altri club italiani. Un altro numero 9 in cerca di una sistemazione sarebbe ...

Juventus - ritorna Buffon : domani al J Medical per le visite mediche : visite mediche Buffon- Ci siamo, Gigi Buffon si prepara a far ritorno alla Juventus. A rivelarlo è stato “Gianluca Di Marzio” sul proprio account twitter, il quale ha annunciato le visite mediche dell’estremo difensore ex PSG fissate per domattina. Buffon sarà atteso a Torino nel pomeriggio, prime foto, primi sorrisi, poi domani il primo atto […] L'articolo Juventus, ritorna Buffon: domani al J Medical per le visite ...

Calciomercato Juventus : Higuain - Perin - Zaniolo tra le trattative aperte con la Roma : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. Sono tre i tavoli aperti tra le due società dopo che è andato in porto lo scambio Spinazzola-Pellegrini senza troppe difficoltà. Petrachi sta lavorando per portare nella Capitale Higuain e avrebbe già preparato un’offerta. I bianconeri devono invece cedere Perin per fare spazio al ritorno di Buffon e i giallorossi sono a caccia di un portiere anche se l’ex Genoa non sembra in ...

Spinazzola : 'Juventus - grazie per avermi fatto vivere una stagione incredibile' : Si parla molto di arrivi alla Juventus, con alcune ufficializzazioni importanti che sono state confermate in questo inizio luglio: si parla dell'acquisto di Luca Pellegrini dalla Roma e della firma di Adrien Rabiot, che arriva a parametro zero dal Paris Saint Germain. Proprio con la Roma è stata definita anche la cessione dell'oramai ex terzino bianconero Leonardo Spinazzola, trasferitosi nella Capitale per circa 25 milioni di euro. Una partenza ...

Inter-Juventus - parte la sfida per Darmian : l’esterno azzurro conteso da Sarri e Conte : L’esterno del Manchester United fa gola sia all’Inter che alla Juventus, che potrebbero tentare l’affondo nei prossimi giorni Matteo Darmian potrebbe rientrare in Italia, concludendo così la sua esperienza al Manchester United. L’esterno italiano infatti è Conteso da Inter e Juventus, vigili sul giocatore e interessate a riportarlo in Serie A. Antonio Conte gradisce l’ex Torino, utile non solo come terzino ma ...

La Juventus sarebbe determinata a perseguire il sogno Pogba - malgrado costi e concorrenza : La Juventus, con l'acquisizione di Aaron Ramsey, a gennaio e con quella di Adrien Rabiot, avrebbe già sistemato il centrocampo, nonostante ciò Fabio Paratici non sembrerebbe intenzionato ad abbandonare il sogno Paul Pogba che insegue dalla scorsa stagione. L'operazione per il ritorno del figliol prodigo non sarebbe collegata a quella dell'affare Matthijs de Ligt, il centrale dell'Ajax che avrebbe già raggiunto l'accordo economico con Madama, ma ...

Cessioni Juventus - Perin nel mirino di due club : può giocare la Champions : Cessioni Juventus – Ormai ci sono pochi dubbi, Mattia Perin lascerà la Juventus dopo una sola stagione fatta di tante panchine e chiusa con un infortunio alla spalla che gli ha impedito di giocare anche le ultime partite di campionato. Arrivato a Torino l’estate scorsa dal Genoa per 15 milioni di euro, Perin era stato acquistato dalla Juventus come vice Szczesny […] More