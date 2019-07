Il Gip Alessandra Vella si cancella da Facebook dopo aver scarcetato Carola Rackete

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il gip della Procura di Agrigento,, nelle scorse ore ha deciso dirsi dache in seguito alla scarcerazione di, la comandante della nave Sea Watch 3, è stata pesantemente insultata sul noto social network ideato da Mark Zuckerberg. La donna ha preso questa decisione nel suo ufficio, quando non appena ha aperto il suo profilo ha trovato tantissimi messaggi che, in modo pesante, criticavano il suo operato di giudice. Per molti internauti infatti laavrebbe agito male, liberando una criminale che a loro dire si sarebbe messa contro lo Stato e le sue Istituzioni. Insomma, sempre a detta di chi si schiera contro l'immigrazione, ladoveva essere arrestata, ma il gip ha ritenuto chenon ha commesso nessun reato, agendo in quella maniera soltanto perché voleva salvare delle vite umane. La Sea Watch 3 nelle scorse ...

davidallegranti : (AGI) - Agrigento, 2 lug. - Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante de… - Tg3web : ?? #SeaWatch Il Dl sicurezza bis 'non è applicabile alle azioni di salvataggio', spiega la gip di Agrigento, Alessa… - marcofurfaro : Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch. Carola Rackete torna in libertà. -