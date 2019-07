Don Matteo | Anticipazioni della puntata in replica Stasera su Rai 1

Don Matteo 11 - anticipazioni quarta puntata in replica : maresciallo Cecchini superstar : Giovedì 4 luglio, su Rai1 dalle 21.25 in poi, va in onda la replica dell’undicesima stagione di Don Matteo, trasmessa per la prima volta nei primi mesi del 2018. Nell’appuntamento numero quattro, che contiene due episodi come al solito, il protagonista principale è per una volta il maresciallo Cecchini, come sempre interpretato da Nino Frassica. Terence Hill, la carriera di Mario Girotti dagli inizi a Trinità fino a Don ...

Don Matteo 11 su Rai1 tra bullismo e amori sbagliati - promo e trame episodi in replica del 4 luglio : Nuovo appuntamento con le repliche di Don Matteo 11 su Rai1. Stasera, giovedì 4 luglio, il pubblico potrà ripassare l'undicesima stagione con la messa in onda di altri due episodi. La 'Capitano' e il PM Nardi, new entry da questo capitolo, iniziano a conoscersi, ma l'attenzione sarà focalizzata anche su altri eventi. Sofia e Seba si sono avvicinati, nonostante continuino a sostenere di essere amici; inoltre Anna sorprende il Maresciallo Cecchini ...

Don Matteo 11 dove vedere le puntate in tv - streaming e replica : DON Matteo 11 dove vedere streaming. L’amatissima fiction Terence Hill e Nino Frassica torna su Rai 1 con le repliche dell’unidcesima stagione. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #DONMatteo11 Don Matteo 11 dove vedere in tv e replica Don Matteo 11 con Terence Hill va in onda il giovedì sera per un totale di tredici puntate in prima serata su Rai 1 a partire ...

Don Matteo 11 quarta puntata : anticipazioni 4 luglio 2019 : DON Matteo 11 quarta puntata. Il nuovo appuntamento con le repliche della fiction di Rai 1 è per giovedì 4 luglio 2019. Terence Hill veste ancora una volta i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana in Don Matteo 11. Ecco di seguito le anticipazioni sulla seconda puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 11 quarta puntata: anticipazioni 4 luglio 2019 DON Matteo 11 EPISODIO 7 L’amore sbagliato. ...

Matteo Salvini - la Bizzotto furiosa a Strasburgo : "CorDone sanitario contro la Lega - schiaffo all'Italia" : "Il cordone sanitario messo in piedi contro la Lega di Matteo Salvini per evitare la mia elezione a vice presidente del Parlamento europeo, è uno schiaffo alla democrazia e un vergognoso affronto contro 9 milioni di italiani che hanno votato la Lega facendola diventare il primo partito in Italia e i

Spoiler Don Matteo 12 : potrebbe ritornare il capitano Tommasi - alias Simone Montedoro : Continuano le curiosità intorno alla dodicesima stagione della longeva serie televisiva "Don Matteo" che dovrebbe essere caratterizzata dal ritorno di personaggi importanti. Un esempio si ritrova nell'attore Simone Montedoro che ha vestito il ruolo del capitano Giulio Tommasi per diverse stagioni. Nell'undicesima stagione il pubblico ha assistito all'assenza dell'interprete romano sostituito dalla collega Maria Chiara Giannetta. La possibilità ...

Jess Hill - figlio di Terence : 'Dopo Don Matteo papà reciterà in un film da me prodotto' : Ci sono molte novità in merito alla dodicesima stagione della longeva serie televisiva intitolata "Don Matteo" e che vede come protagonista l'attore Terence Hill. Nella prossima stagione ci sarà il ritorno della fiction ideata da Enrico Oldoini con la possibilità di assistere alla presenza di personaggi che hanno lasciato un segno nell'animo dello spettatore. Recentemente Jess Hill, figlio di Terence è stato protagonista di un'intervista al ...

Sea Watch 3 - l'armatore di Mediterranea : "Matteo Salvini odia Carola Rackete perché è Donna" : Sul caso Sea Watch 3 e su Carola Rackete, di parole, commenti e opinioni, in questi giorni ne abbiamo sentiti tanti. Tantissimi. Ma uno dei più sorprendenti, in negativo, è quello dell'armatore della ong Mediterranea, Alessandro Metz, il quale parla a margine di un evento a Milano. E, in buona sosta

WimbleDon 2019 : Matteo Berrettini di carattere - va al secondo turno eliminando Bedene in quattro set : Bella vittoria di Matteo Berrettini nel suo esordio al torneo di Wimbledon. Il romano, numero 17 del seeding, supera lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 7-6(3), impiegando tre ore per conquistare l’accesso al secondo turno. Il suo prossimo avversario sarà il cipriota Marcos Baghdatis, che ha estromesso il lucky loser canadese Brayden Schnur. Dal momento che per Baghdatis questo è l’ultimo torneo in carriera, un ...

Terence Hill dopo Don Matteo 12 : il figlio Jess fa una rivelazione : Don Matteo 12 anticipazioni, Terence Hill: il figlio svela cosa farà dopo la fiction Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiùTv Jess Hill, figlio di Terence Hill. Nell’intervista Jess ha parlato molto del papà, svelando cosa farà dopo la fine delle riprese della dodicesima stagione di Don Matteo, attualmente in corso a Spoleto, in provincia di Perugia. dopo Don Matteo mio padre reciterà in un film ...

Matteo Salvini abbanDona il cdm irritato dall'assenza di Di Maio : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha lasciato la riunione del consiglio dei ministri meno di un’ora dopo l’inizio e mentre questo era ancora in corso. Alla riunione dell’esecutivo non partecipa Luigi Di Maio.A quanto si apprende il leader della Lega è andato via irritato per non essere stato informato dell’assenza di Di Maio. “Mi attacca su Autostrade - avrebbe detto Salvini del suo ...

Rai1 svela il poster di Don Matteo 12 e conferma il ritorno di Simone Montedoro? (foto) : Rai1 ha regalato al suo pubblico una sorpresa: il poster di Don Matteo 12. La dodicesima e probabilmente ultima stagione arriverà solo "prossimamente" sulla rete ammiraglia - così si legge sulla locandina ufficiale - il che si traduce alla messa in onda intorno ai primi mesi del 2020. Come si pronostica, il debutto di Don Matteo 12 dovrebbe avvenire a gennaio, una data non casuale poiché coincide con il ventennale del lancio dell'amata ...

WimbleDon 2019 - cambia il tabellone di Matteo Berrettini. Sostituisce Coric - possibile ottavo di finale con Federer! : cambia il tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon, Borna Coric (testa di serie numero 14) ha infatti dato forfait e dunque il suo posto verrà preso dal tennista romano. Il 23enne avrebbe dovuto affrontare Alcot al primo turno e invece incrocerà lo sloveno Aljaz Bedene, avversario ostico e molto solido che potrebbe impensierire il nostro portacolori sull’erba londinese. Il vincitore del torneo di Stoccarda e semifinalista ad Halle ...