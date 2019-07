Corruzione | M5S | ' assessori governo Musumeci non riescono a controllare dipartimenti'

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' (2) : (AdnKronos) - E tornando a parlare del suo ruolo nell'affare sfumato per il consulente della Lega per l'Energia, Paolo Arata, arrestato all'alba di oggi dalla Dia di Palermo, Valentina Palmeri dice: "Sì, è vero. Ho avuto un ruolo importante in quella circostanza. Quando vedi che c'è un istanza biome

Corruzione : la deputata M5S che bloccò affare Arata - 'L'arresto? Non mi sorprende...' : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. Altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S

Governo - Di Maio : “M5s da sempre intransigente su Corruzione. Cosa si aspettavano i nostri alleati?” : “Sulla corruzione siamo sempre stati intransigenti. Quindi chiediamo che le persone coinvolte vengano allontanate dalla politica. Che Cosa si aspettavano le persone che hanno a che fare con il M5s?”. A dirlo, a Milano, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, commentando le inchieste che hanno coinvolto Armando Siri e che stanno coinvolgendo politici del centrodestra, da Forza Italia alla Lega. ...

Arresti Legnano - Bonafede : “Non commento indagini - ma c’è emergenza Corruzione. M5s attento verso la giustizia” : “In Italia c’e’ un’emergenza corruzione“. A rivendicarlo è il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa alla Corte di Appello di Roma. “Imbarazzi per la Lega coinvolto da inchieste, l’ultima sul sindaco di Legnano? Non commento mai le indagini in corso, ho il massimo rispetto per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che devono lavorare in pace”, ha ...

Corruzione - Di Maio : “Chiaro ormai che c’è emergenza Corruzione. Scelta è tra M5S e Tangentopoli bis” : “E’ chiaro ed evidente che c’è un’emergenza Corruzione, una Tangentopoli bis, che colpisce tutti i partiti e noi dobbiamo arginare questi fenomeni”. Lo ha detto il vicepremier e leader di M5s Luigi Di Maio parlando a margine di una iniziativa a Firenze in vista delle elezioni del 26 maggio. Per Di Maio gli argini non possono essere solo le leggi, “ma anche comportamenti e atteggiamenti politici diversi”. Per ...

Salvini : 'Troppa sintonia tra Pd e M5S' - Di Maio preoccupato per la Corruzione : Il vicepremier Luigi Di Maio ha espresso il suo parere sulle notizie che circolano in questi giorni su di lui è sul collega Matteo Salvini. In merito a questa situazione il leader del gruppo pentastellato si è così espresso:"Non è vero che io chiamo il Ministro dell'Interno Salvini non risponde, come ho letto, ma è vero che Salvini non vuol fare il vertice di governo che io chiedo da un mese". È necessario diramare i nodi al fine di mettere in ...

"Troppa Corruzione nelle regioni"Il M5s blocca il piano autonomia : Subito dopo le nuove inchieste giudiziarie partite sulle regioni, in primis sulla Lombardia, il M5s ne approfitta per bloccare il progetto dell'autonomia tanto caro alla Lega Segui su affaritaliani.it

Tra M5s e Lega sarà guerra di logoramento sulla Corruzione : Non bastano le leggi, serve la politica Noi siamo descritti come dei rompiscatole ma salviamo la faccia alle istituzioni', dice il vicepremier M5s che elenca altre quattro leggi da attuare dopo lo '...

Di Maio : “M5s rompiscatole? Salviamo faccia a istituzioni”. E su Siri : “Assurda frattura di governo su Corruzione” : “Siamo stati descritti e siamo tuttora descritti come un Movimento di rompiscatole, di esagerati su questi temi però l’emergenza esiste e riusciamo anche a fermare senza sapere cosa ci sia dietro alcuni malintenzionati”. Così il vicepremier Luigi Di Maio in conferenza stampa alla Camera. “Ricordo sempre che sono stati il ministero dello Sviluppo economico e i parlamentari del Movimento 5 Stelle a fermare la norma ...

Tangenti a Milano - Morra (M5s) : “Corruzione fenomeno endemico e massivo. Partiti si puliscano al loro interno” : “La giornata dimostra come la corruzione sia un fenomeno endemico e massivo. Evidentemente ci pieghiamo più facilmente di fronte alla mazzetta piuttosto che alla violenza”. Questa l’amara considerazione del presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, dopo gli arresti di questa mattina in Lombardia e le indagini in Calabria “Quanto accaduto in Lombardia, a voler far battute – aggiunge Morra – mi ...