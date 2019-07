Australia | piccolo rettile ingerito per scommessa a un party | morto a 34 anni

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Unatra amici si è trasformata in tragedia. A Brisbane, capitale del Queensland, in, David Dowell, 34, padre di due figli, durante una festa ha accettato la sfida di ingerire un geco vivo per dimostrare di non avere alcun ribrezzo e d'essere pronto davvero a tutto. Una goliardata che sul momento sembrava priva di conseguenze: invece gli è costata la vita perché, mangiando ildella famiglia dei 'gekkonidi', ha contratto una forma violenta di salmonellosi che non gli ha dato scampo ed è deceduto dopo dieci giorni. Il fatto risale allo scorso 1° dicembre: è stato reso noto solo ora per volontà della famiglia che lo ha indicato all'opinione pubblica come un caso di malasanità....

Queen_Titti : @EmmaCorrigan Si, piccolo dettaglio però: l’Australia non è attaccata all’ Africa. Lampedusa sì. Per cui il discors… - Abocconetti : @pojetti Volevo chiederti un piccolo aiuto su una questione economica filosofica. In Australia un aborigeno ha comp… -