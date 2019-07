eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) L'amatissima eroina diVII,, è da oraanche inNT. Inoltre, per un periodo di tempo limitato, potremo anche ottenere una nuova appearance gratuita per Zenos, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli in merito:Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato che è ora possibile acquistare, uno dei personaggi più amati di® VII, come personaggio scaricabile sia inNT che inNT Free Edition per STEAM e PlayStation®4.Leggi altro...

Eurogamer_it : Tifa di Final Fantasy 7 è ora disponibile in Dissidia Final Fantasy NT #DissidiaFinalFantasyNT - TWGEEKIT : Tifa di FF VII arriva su DISSIDIA Final Fantasy NT - phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Dissidia Final Fantasy NT: Tifa è ora disponibile -