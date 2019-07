Blastingnews

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La Juventus, ieri ha presentato alla stampa Adrien Rabiot, ultimo colpo a parametro zero di Paratici, considerato un affare da molti addetti ai lavori e tra questi c'è anche Michelche, nell'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", ha parlato dell'ex PSG e di altri temi caldi del calcio antico e moderno. I francesi e la Juve Ultimamente l'ex bianconero è salito agli onori della cronaca per la vicenda riguardante l'assegnazione dei mondiali al Qatar e mentre lui era preda di queste beghe giudiziarie, la dirigenza della Continassa ha trattato per accaparrarsi Rabiot un altro francese. Il connubio Juve - Francia negli anni è stato sempre proficuo e lo dimostra lo stesso intervistato. All'epoca del suo approdo in bianconero, si conosceva poco la Vecchia Signora, poi forse anche grazie a lui questa è diventata famosa oltralpe. Rabiot è considerato dall'ex trequartista un ...

JuvMania : #Platini: 'Ai miei tempi, bastava far #gol perché #Boniperti e l'Avvocato non rompessero' - Claudio_DjTony : RT @gobboveroefiero: @RespectxAcmilan E insomma non ci vuoi stare ?????????????? neanche wikipedia sai usare ???? è facile, io i miei li so a memori… - gobboveroefiero : @RespectxAcmilan E insomma non ci vuoi stare ?????????????? neanche wikipedia sai usare ???? è facile, io i miei li so a mem… -