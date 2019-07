La Commissione Europea non raccomanderà la procedura per deficit eccessivo contro l’Italia

ilpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Laha deciso di non raccomandare lapernei confronti dell’Italia. Lo ha annunciato la stessa, accogliendo di fatto la manovra correttiva approvata ieri dal governo. Per evitare la famosail governo italiano

pietroraffa : - Non viene convalidato l'arresto di #CarolaRackete; - Alla Commissione Europea va una donna tedesca (#vonderLeyen… - TizianaFerrario : Congratulazioni a due donne europe. La tedesca #UrsulavonderLeyen verso la guida della Commissione europea.… - RobTallei : +++ Commissione europea: Sulla base degli ultimi impegni del governo italiano una procedura per debito non è più gi… -