Inter | il sogno a centrocampo sarebbe Milinkovic-Savic

Inter - Marotta : “Conte - obiettivi e sogno scudetto - vi dico tutto” : L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha fatto il punto della situazione sui nerazzurri a Lugano nel corso della presentazione del ritiro estivo 2019, in programma dall’8 al 14 luglio. Le sue parole anche su Conte. “Conte è un top player, ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzare le sue grandi qualità, ha dalla sua una cultura vincente, ha vinto in Italia e in Inghilterra, ha fatto un grande cammino ...

Calciomercato Roma - regista cercasi : dal sogno Van De Beek a due giovani Interessanti : Qualificazione in Champions fallita dopo una stagione travagliata e in cui è andata in scena la rivoluzione tecnica di questo inverno. Dopo l’intermezzo Ranieri, per la Roma è tempo di guardare avanti. Per Fonseca manca solo l’annuncio, poi ci sarà bisogno di guardare alla rosa. Un ruolo chiave dell’ormai ex tecnico dello Shahktar Donetsk è quello del regista nel suo 4-2-3-1, regista attualmente assente nella rosa ...

Inter - mercato con vista su Madrid : Kovacic potrebbe tornare - il sogno è Asensio (RUMORS) : Il calciomercato estivo della nuova Inter targata Antonio Conte appare sempre più orientato verso la Spagna, in particolare su Madrid. Secondo Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, Beppe Marotta e Piero Ausilio, dopo aver assistito alla finale di Champions League del 1° giugno tra Tottenham e Liverpool (che ha visto il trionfo dei Reds di Klopp) al Wanda Metropolitano, in questi giorni sarebbero nuovamente volati presso la ...

Calciomercato Inter - si pesca dal Real : tra il ritorno di Kovacic e il sogno Asensio : Filo diretto Inter-Real Madrid. Il mercato faraonico che avrebbero in mente i blancos, con l’arrivo recente di Jovic, potrebbe lasciare qualcuno ai margini. Tra questi ce ne sarebbero due che potrebbero finire, appunto, ai nerazzurri. E’ Gianluca Di Marzio a rivelarlo in apertura di “Calciomercato l’originale”. Secondo quanto riferisce il noto giornalista, oggi i dirigenti dell’Inter sono stati nella ...

Conte pronto a costruire un'Inter da scudetto : Dzeko sarebbe ad un passo - sogno Lukaku : L'Inter sta iniziando a pianificare la prossima sessione di calciomercato insieme al suo nuovo allenatore, Antonio Conte. L'ex tecnico del Chelsea è stato ufficializzato meno di una settimana fa e ha firmato un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione. Cifre importanti che testimoniano le ambizioni di Suning che potrà mostrare la propria potenza economica in estate. Il club nerazzurro, infatti, uscirà ...

Calciomercato Inter - tre colpacci per Conte : l’11 da sogno che infiamma i tifosi - come cambia la squadra [NOMI e DETTAGLI] : 1/14 L'11 di Conte ...

Atalanta - il sogno Champions è realtà! Inter pessima - ma l’Empoli ‘la salva’ : Milan e Roma costrette all’Europa League : Atalanta e Inter vincono all’ultima giornata e si qualificano per la prossima Champions, Milan e Roma costrette ad accontentarsi dell’Europa League Un finale trhilling, emozioni su emozioni che premiano Atalanta e Inter che staccano il pass per la Champions obbligando Milan e Roma all’Europa League. Piero Cruciatti/LaPresse Se i nerazzurri di Gasperini mettono la ciliegina sulla torta ad un campionato pazzesco, la squadra ...

Intervista – Ezio Bosso : «Io - il sogno di diventare maestro d’orchestra e la discriminazione per essere figlio di operaio» : «Per non assuefarsi, non rassegnarsi, non arrendersi, ci vuole passione. Per vivere ci vuole passione». Lo sa bene Ezio Bosso, il pianista, compositore e direttore d’orchestra torinese di fama internazionale che ha conquistato i teatri di mezzo mondo con la sua musica. La passione per lo spartito nasce dall’età di sedici anni quando Ezio inizia a comporre i primi brani di musica classica intraprendendo una lunga gavetta fatta di studi e di ...

Sul CorSport Intervista a Di Lorenzo : “Il Napoli sarebbe un sogno - ma ora c’è l’Empoli” : Il Corriere dello Sport intervista Giovanni Di Lorenzo, il terzino dell’Empoli il cui nome in questi giorni è più volte stato accostato al Napoli. In Napoli alle porte? “Lo dite voi”. Di Lorenzo si mantiene sul vago e ribadisce che il suo principale pensiero, in questo momento, è la partita contro l’Inter di domenica prossima. Anche se, aggiunge, il futuro in azzurro “sarebbe un sogno”. “E poi penso, ma ...

CorMezz su Napoli-Inter - la rivincita di Milik. Icardi resta il sogno proibito : Napoli-Inter sarà una rivincita, ma anche una sfida tra Milik e Icardi. Il Corriere del Mezzogiorno ripercorre le tappe dell’amore tra il Napoli e il centravanti argentino. Tutto nasce nel 2011 quando Icardi doveva ancora approdare i Italia, allora il Napoli non ritenne opportuno un investimento così cospicuo per u giocatore di belle speranze, ne approfittò la Sampdoria. Nel 2013 ancora De Laurentiis provò a portarlo via dalla Samp, va ...

Internazionali d’Italia – Matteo Berretini da sogno - impazzisce il centrale : Alexander Zverev si inchina! : Matteo Berrettini fa impazzire il campo centrale del Foro Italico: il tennista azzurro supera i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia battendo Alexander Zverev Matteo Berrettini si prende gli appalusi del campo centrale del Foro Italico! Il tennista azzurro, numero 33 del ranking mondiale maschile, ha sconfitto Alexander Zverev al termine di un match divertente e combattuto che ha tenuto sul filo del rasoio gli spettatori ...

Per l’Atalanta il sogno chiamato Champions continua : scavalcata l’Inter : Per Bergamo il sogno chiamato Champions continua. L’Atalanta batte il Genoa 2-1 e si porta al terzo posto in classifica,

