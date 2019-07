Harry ignora Meghan E lei parla da sola alla partita di baseball

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 luglio 2019)Markleta dal principe. Non si tratta di un annuncio di crisi coniugale tra i Duchi di Sussex, ma del divertente siparietto consumatosi durante unadia cui la coppia stava assistendo.Il principe e l’ex attrice americana, infatti, sabato scorso si sono presentati a sorpresa al London Stadium per laditra i Boston Red Sox e i New York Yankees a supporto dell’Invictus Games Foundation.Un video girato durante il match ha ripresochecol consorte, cercando di attirare la sua attenzione. Il Duca del Sussex, invece, pare distratto dconversazione con qualcun altro e dà leggermente le spallesua Duchessa.Prince‘ignores’Markle as she tries to talk to him atgame https://t.co/M4qYh5Sc2Npic.twitter.com/5PKqHTE6Px— Fabulous (@Fabulousmag) 2 luglio 2019Nelle immagini...

