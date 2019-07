CorSport | Il Napoli non ha fretta di blindare Fabian Ruiz

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Dopo una stagione esplosiva e un Mondiale che lo ha consacrato miglior giocatore del torneo, il valore diè lievitato. Arrivato la stagione scorsa per 30 milioni di euro, oggi ne vale più del doppio e sono diversi i club ad essersi accorti di lui, mentre in Spagna si mangiano le mani per averlo lasciato andare. Lo spagnolo guadagna circa 1,9 milioni a stagione. Il contratto che lo lega alscade nel 2023. Il club lavorerà sicuramente per blindarlo, ma prima, scrive il Corriere dello Sport, ci sono altre urgenze, scadenze più ravvicinate. Come quella dei contratti di Callejon e Mertens, che scadranno nel 2020. Poi toccherà a Milik, Maksimovic e Zielinski, in scadenza nel 2021. Poi si penserà a. Ilnon ha esigenza di blindarlo perché sunon c’è una clausola e De Laurentiis non ha alcuna intenzione di venderlo. Ancelotti tiene moltissimo all’uomo che ...

