Vicenza | sindaco Rucco | ' la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' 3

liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2019) (AdnKronos) - Durante tutta la serata e fino a tarda notte i social network sono stati monitorati, con risposte tempestive volte in particolare a fermare notizie fasulle, come la presunta evacuazione del quartiere di San Lazzaro o il divieto di usare condizionatori. Sui tre social in cui è presente

RaiNews : Viste le sostanze bruciate è allarme ambientale e dovranno intervenire gli esperti di Arpav #Brendola #Vicenza… - Ultron65 : RT @RaiNews: Viste le sostanze bruciate è allarme ambientale e dovranno intervenire gli esperti di Arpav #Brendola #Vicenza @TgrVeneto ht… - 85Micconi : RT @RaiNews: Viste le sostanze bruciate è allarme ambientale e dovranno intervenire gli esperti di Arpav #Brendola #Vicenza @TgrVeneto ht… -