UE | la Commissione Europea potrebbe essere guidata da Ursula Von der Leyen

(Di martedì 2 luglio 2019) Nel nuovo round del Consiglio Europeo per le nomina dei vertici UE è il nome del Ministro della Difesa della GermaniaVon derin pole position come Presidente dellaUE al posto di Jean-Claude Juncker, rimasto alla guida dal 2014 ad oggi.Ad affiancareVon dernel pacchetto delle nomine che sarà votato oggi a Bruxelles ci sarebbero l'ex ministro dell'economia francese Christine Lagarde alla guida della Banca Centraleal posto dell'uscente Mario Draghi e il primo ministro belga Charles Michel come Presidente del Consiglio Europeo al posto dell'uscente Donald Tusk.A guidare il Parlamento Europeo, invece,rodue figure diverse che si dividerebbero metà il mandato: due anni e mezzo per il tedesco Manfred Weber, già capogruppo del Partito Popolare Europeo, e due anni e mezzo per il bulgaro Sergei Stanishev, già presidente del ...

