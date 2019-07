Temptation Island 2019 | 2a puntata Katia regina trash | Andrea il più paziente ma

«Temptation Island 2019» : fra Arcangelo e Nunzia e l’empatia di Bisciglia : Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Temptation Island 2019Baciare la tentatrice non era nulla, solo un modo per capire se tenesse davvero alla sua fidanzata. È questa la teoria che Arcangelo espone ...

KATIA FANELLI 'CAVALCAMI!'/ Video - avance fotonica a Giovanni - Temptation Island - : KATIA FANELLI continua a sorprendere a Temptation Island 2019. Durante la seconda puntata la fotonica provoca il single Giovanni: 'cavalcami forte'

Temptation Island - 2^ puntata : Nunzia lascia il fidanzato ma poi ci ripensa : Temptation Island, il seguito reality show in onda su Canale 5 ogni lunedì sera, è arrivato questa settimana alla sua seconda puntata, dopo il rinvio dell'inizio dello show inizialmente previsto il 17 giugno. Nella prima puntata abbiamo conosciuto i tentatori e le tentatrici e le sei coppie partecipanti: Nunzia e Arcagelo, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, Vittorio e Katia e Cristina e David. Solamente questi ultimi erano già ...

Temptation Island 2019 - Seconda Puntata : Colpo di Scena tra Nunzia e Arcangelo! : Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Nunzia davanti al falò decide di lasciare definitivamente Arcangelo. Jessica si avvicina sempre di più ad Alessandro. Katia non sente nostalgia per Vittorio. Massimo liquida Federica per conquistare Elena! Temptation Island 2019, Seconda Puntata: Arcangelo quando meno se lo aspetta, viene ripreso quando ruba un bacio alla single Sonia. La fidanzata Nunzia chiede immediatamente un falò di confronto. Lui ...

Anticipazioni Temptation Island : Andrea stanco - Nunzia cambia idea : Temptation Island 2019 Anticipazioni terza puntata: nuovo falò tra Nunzia e Arcangelo La terza puntata di Temptation Island 2019 si preannuncia ricca di avvenimenti e colpi di scena. A partire da quello che riguarda Nunzia e Arcangelo: dopo il falò anticipato la coppia napoletana era scoppiata ma la ragazza ha avuto un ripensamento. Nunzia ha […] L'articolo Anticipazioni Temptation Island: Andrea stanco, Nunzia cambia idea proviene da ...

Jessica e Andrea - a Temptation Island lei cotta di Alessandro ma è lui a stupire tutti : Temptation Island, Jessica Battistello cotta di Alessandro Cannataro La fidanzata di Temptation Island più discussa, almeno per il momento, è Jessica Battistello che non appena entrata nel villaggio di quest’anno ha trovato subito del feeling con il tentatore Alessandro Cannataro; a differenza del suo fidanzato Andrea Filomena Jessica si è lasciata andare sin dalla prima puntata […] L'articolo Jessica e Andrea, a Temptation Island ...

Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island : la decisione di Nicola : Temptation Island: Giulio Raselli conquista Sabrina, la fidanzata di Nicola Si intensifica sempre più il rapporto tra Giulio Raselli e Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Fin dalla prima puntata tra i due è nato un feeling speciale e nel corso della seconda serata del programma Giulio e Sabrina hanno avuto modo di approfondire il […] L'articolo Giulio Raselli e Sabrina sempre più vicini a Temptation Island: la decisione di Nicola ...

Temptation Island 2019 : terza puntata - anticipazioni dell’8 luglio 2019 : Temptation Island 2019 è pronto per la sua terza puntata, in onda come sempre nella prima serata del prossimo lunedì. Le coppie sembrano ancora tutte unite, fatta eccezione per una in particolare che ha scelto di troncare l’avventura prima dello scadere dei 21 giorni. Scopriremo che cosa succederà fra Nunzia e Arcangelo in seguito alla decisione di lei di parlare di nuovo con il fidanzato. Il promo della terza puntata di Temptation Island ...

Cristina e David : lei punta a Sammy | Temptation Island 2019 : Cristina e David sono due volti noti di Uomini e Donmne e forse l’unica coppia vip ad essere sbarcata nel reality di Canale 5. La seconda puntata di Temptation Island 2019 ha in serbo alcune sorprese per entrambi, soprattutto per Cristina che dopo essersi avvicinata al single David avrà modo di notare alcuni cambiamenti nel fidanzato. Cristina e David continueranno il loro percorso a Temptation Island 2019? Scopriamo intanto le news e i ...

Ilaria Teolis a Temptation Island sbotta : “Massimo non è un uomo” : Temptation Island: Ilaria Teolis delusa da Massimo Colantoni Prosegue il percorso televisivo di Ilaria Teolis e Massimo Colantoni nell’isola delle tentazioni. Dopo una prima settimana passata a piangere e rimuginare sul suo rapporto, la fidanzata di Temptation Island ha finalmente messo da parte le lacrime e ha iniziato a godersi quest’esperienza. Nonostante ciò non ha potuto fare a meno di infuriarsi durante il falò di questa ...

Temptation Island - Nicola Tedde choc : “E se Sabrina è incinta?” : Temptation Island, Nicola su Sabrina: “Si è fumata il cervello!” Seconda puntata di Temptation Island, il programma principe dell’estate che tiene compagnia ai telespettatori che nei mesi più caldi sono sempre alla ricerca di uno show che sia in grado di appassionare veramente. Filippo Bisciglia ancora una volta è colui che guida il racconto di queste sei coppie impegnate in un viaggio nei sentimenti che le cambierà per tutta ...