Palermo | il patto tra ‘ndrangheta e Cosa nostra sulla cocaina | così Luisi fuggito

(Di martedì 2 luglio 2019) “Ora che tu me li hai presentati, io arrivo, so che persone sono”. A parlare era Pietro, uno dei fedelissimi del mandamento di Brancaccio, a cui era stato riservato il “privilegio” di essere accreditato con i trafficanti dicalabresi. Per il gip “aveva di certo raggiunto un elevato ruolo gerarchico, se solo si consideri che poteva permettersi di relazionarsi direttamente con i trafficanti calabresi e acquistare ingenti quantità di sostanza”. Ma quando stamattina gli agenti della Squadra Mobile sono andati ad arrestarlo nell’ambito del blitz Maredolce 2, non lo hanno trovato a casa. Nell’immediato sono partite le ricerche,come due anni fa quando fu arrestato due giorni dopo l’operazione Double Track a cui era s. Laviaggiava dalla Calabria ae gli eredi dei Graviano (arrestati nel 1994 a ...

