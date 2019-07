MotoGp – Arriva l’estate e Francesca Sofia Novello si sveste | la fidanzata di Valentino

MotoGp - Mondiale 2019 : Marc Marquez - un campione che vince anche quando arriva secondo… : Il sesto round del Mondiale 2019 di MotoGP fa ormai parte degli archivi. Il weekend del Mugello è stato quello del trionfo per Danilo Petrucci, il primo, dal sapore speciale perché davanti al pubblico di casa e in sella ad una moto italiana. Cosa ci può essere di meglio? Se la merita il centauro umbro che ha saputo prevalere con forza, orgoglio e determinazione. In tutto questo però a poter sorridere è anche Marc Marquez. Sì perché sulla carta ...

Nel corso delle prove libere del GP d'Italia del Mugello della MotoGP a sorpresa nel box della Ducati è stato intervistato da Sky Maurizio Arrivabene: "Quella del Mugello è davvero una pista che ti prende dentro, non posso mancare. Io faccio il tifo per tutti i piloti Italiani".

MotoGp – Vinales positivo in vista di Le Mans : “arrivare 3° a Jerez mi ha dato una buona spinta di fiducia” : Maverick Vinales arriva fiducioso e positivo a Le Mans: le sensazioni dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Francia E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti non vedono l’ora di tornare in pista dopo il Gp di Spagna ed il seguente giorno di test a Jerez de la Frontera, per battagliare nuovamente in sella alle loro moto. Marquez andrà a caccia di conferme, mentre ...