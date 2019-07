I personaggi di The Witcher su Netflix a confronto con il videogame VIDEO

Cast e personaggi di The Resident su Rai1 dal 25 giugno con i primi episodi e il ritorno di Matt Czuchry ed Emily VanCamp : Cast e personaggi di The Resident alla fine sbarcano anche in chiaro, su Rai1, a due anni di distanza dalla messa in onda americana e ad un anno dal primo passaggio su Sky. Due volti noti della tv e della serialità, ovvero Matt Czuchry ed Emily VanCamp, sono chiamati a guidare Cast e personaggi di The Resident a partire da oggi, 25 giugno, su Rai1 con ben tre episodi ogni martedì per un totale di 14. A dare il via al nuovo medical drama ...

Marvel Ultimate Alliance 3 : The Black Order : svelato il roster dei personaggi giocabili al lancio : Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order è quasi arrivato, e dopo un sacco di voci di corridoio, possiamo finalmente scoprire l'intero roster dei personaggi del gioco, riporta Nintendoenthusiast. Ci sono 34 personaggi giocabili, 27 boss, 11 personaggi non giocabili, e DLC post-lancio in arrivo ad arricchire l'action RPG per Switch.I 34 personaggi giocabili al momento del lancio sono i seguenti:Leggi altro...

Inizialmente John Wick Hex di Bithell Games doveva essere un "XCOM con un solo personaggio" : John Wick Hex di Bithell Games è un intrigante titolo strategico, non solo perché presenta l'iconico personaggio di John Wick. Se vi aspettavate un titolo pieno di azione rimarrete delusi, perché lo sviluppatore ha scelto per un'impostazione molto diversa. Inizialmente si pensò a un gioco in stile XCOM, ma il team non era per nulla soddisfatto di uno strategico a turni.DualShockers ha parlato con il boss dello studio Mike Bithell all'E3 2019, ...

Il creatore di Pepe the Frog ha vinto una causa contro il sito di estrema destra che usava il personaggio come meme : Il fumettista americano Matt Furie ha vinto una causa contro il sito di destra Infowars e il suo gestore, il conduttore radiofonico complottista Alex Jones, per l’uso non autorizzato del personaggio Pepe the Frog nei meme di estrema destra. Infowars e Jones

Fear The Walking Dead 5 lancia il misterioso personaggio di Grace e mette John in pericolo (video) : Anche il secondo episodio di Fear The Walking Dead 5 è ormai alle nostre spalle e anche in questo caso gli ascolti non sono stati dei migliori per lo spin off di The Walking Dead. Alicia e i suoi sono ripartiti con l'idea di poter mettere in salvo più persone possibili ma non sono ancora riusciti nel loro intento, anzi. Proprio nel secondo episodio si sono trovati faccia a faccia con i vaganti radioattivi tanto annunciati in queste settimane ed ...

The Society su Netflix prova a spiegarci la società - ma dimentica la diversità e lo sviluppo dei personaggi (recensione) : Reti come The CW hanno sempre avuto la naturale propensione a ritrarre e attrarre un segmento di pubblico tanto complesso quanto eterogeneo, i cosiddetti young adults. Questi giovani adulti sono in realtà poco più che bambini, adolescenti, ragazzini cresciuti troppo in fretta o quasi adulti cresciuti troppo poco, insomma un calderone di tipi umani di cui è difficile parlare e catturare l'interesse. The Society su Netflix prova a fare entrambe le ...