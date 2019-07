Fa troppo caldo | si rinfresca con l' alcol e parte la scintilla | 86enne muore ustionata

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Si era cosparsa diil corpo perrsi. Una donna di 86 anni è morta a causa di una, le fiamme l’hanno avvolta ed è morta. L’anziana era di Arezzo, è successo in via Giotto. Pare che lasia partita dalle fibre sintetiche di un vestito che indossava. Le ustioni sul corpo non hanno dato scampo alla signora che ha tentato inutilmente di spegnere il fuoco.I parenti, che abitano al piano di sotto, sono intervenuti e hanno chiamato il 118 e i vigili del fuoco. È deceduta alcune ore dopo il trasporto in ospedale. Il fatto risale a sabato 29 giugno, ma si è appreso successivamente come riferisce oggi il Corriere di Arezzo.Sull’accaduto sta indagando la procura, che ha aperto un fascicolo. Per ora sembrano escluse responsabilità di terzi. Dagli accertamenti che hanno condotto i carabinieri e i ...

