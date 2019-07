Con due lauree torna in Italia per aprire un cannabis shop | Vi spiego perché ho

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 2 luglio - Cecchinato eliminato - Berrettini passa al seCondo turno! Caruso sotto di due set Con Simon. Attesa per Fognini e Gatto-MontiCone : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Wimbledon. Sui celebri campi di Church Road godremo di un altri incontri di pregevolissima fattura e lo spettacolo non mancherà di certo. Spetterà alla campionessa in carica Angelique Kerber, numero 5 del ranking mondiale e del seeding, aprire il programma, impegnata nel derby con la connazionale Tatjana Maria. A seguire sarà la volta del “Maestro”, Roger Federer, ...

Anna Grassi in gravi Condizioni! Esplode la villetta di due ex del trono over di Uomini e Donne : Sarebbero gravi le condizioni di salute di Anna Grassi, ex protagonista del trono over di Uomini e Donne. Martedì 25 giugno, intorno alle 9 del mattino, una violenta esplosione avrebbe fatto saltare in aria la villetta di Migliano, in provincia di Avellino, nella quale i due convivono da qualche tempo. Nello scoppio sarebbero rimasti feriti entrambi, avendo riportato ustioni su parte del corpo. Trasportati in ospedale, Anna verserebbe in ...

Vivo iQOO Neo è ufficiale Con due splendide colorazioni e batteria da 4.500 mAh : Vivo annuncia il nuovo smartphone Vivo iQOO Neo, con notch a goccia, Snapdragopn 845 e una grande batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida. L'articolo Vivo iQOO Neo è ufficiale con due splendide colorazioni e batteria da 4.500 mAh proviene da TuttoAndroid.

Due sorelle si prendono a schiaffi : volo Ryanair costretto a decollare Con un’ora di ritardo : E' accaduto ieri all'aeroporto di Brindisi, dove un volo destinato a Orio al Serio è stato costretto a decollare con un'ora di ritardo perché due passeggere, sorelle, hanno iniziato a litigare arrivando a prendersi a schiaffi.Continua a leggere

Litigano e si accoltellano a vicenda finisCono in ospedale due uomini a Pescara : Pescara - Una lite per futili motivi tra due uomini, un 26enne del Mali e un 46enne di Francavilla al Mare, ha fatto sfiorare la tragedia nella serata di ieri in piazza Santa Caterina a Pescara, i due, frequentatori abituali della zona, avrebbero iniziato a discutere nel giardinetto presente nella piazza, ma la discussione è subito degenerata in violento litigio che ha portato i due ad accoltellarsi a vicenda. I due feriti, soccorsi dai ...

Calciomercato Inter : per Barella è duello Con la Roma - ma deciderà il giocatore (Rumors) : L'Inter 2019-20 sarà rivoluzionata rispetto al passato. Questo è almeno il sentore guardando alle prime voci e alle prime trattative di questo Calciomercato estivo che vede la squadra nerazzurra protagonista. Il club ha ingaggiato un allenatore di grande spessore come Antonio Conte che necessita di adeguati rinforzi in tutti i reparti per poter duellare con la Juventus. L'obiettivo è quello di Interrompere la lunghissima striscia di scudetti ...

Incidente sulla Pozzallo Modica : sContro tra due auto : Incidente stradale ieri sulla Sp194, la Pozzallo Modica. Due le auto coinvolte, due Opel Corsa, e quattro i feriti, due pozzallesi e due Modicani

Mamma Convinta che figlio autistico avrebbe disturbato il suo vicino in aereo : i due diventano amici : Una bella amicizia è sbocciata a bordo di un aereo tra un bambino autistico di sette anni e un passeggero. La madre del bimbo era convinta che avrebbe disturbato, e invece....Continua a leggere

Conte ha creato fronte anti "Ue a due" : 18.32 Conte è arrivato a Bruxelles per il vertice straordinario sulle nomine Ue "convinto che non servisse un veto" su Timmermans,ma poi "si è trovato davanti il muro franco tedesco, compatto nel voler imporre un pacchetto 'prendere o lasciare'".Così fonti di Palazzo Chigi. Allora -spiegano le stesse fonti- è diventata una questione di metodo, perché "l'Europa è a 28 e non a due".Su questa posizione Conte è riuscito a portare anche gli altri ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 1° luglio - Fabbiano avanti due set a uno Con Tsitsipas! Arnaboldi sotto Con Karlovic - Lorenzi Con Medvedev. Bene Seppi - out Giorgi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Vesely è avanti di un break nel terzo set su Alexander Zverev. 17.38 Tie-break nel terzo set tra Arnaboldi e Karlovic. 17.37 2-1 Lorenzi senza break nel secondo set. 17.35 Arnaboldi si è guadagnato almeno il tie-break con Karlovic nel terzo set, è infatti avanti 6-5. 17.34 Fabbiano ha vinto il terzo per 6-4 e ora è avanti due set a uno con Tsitsipas! 17.32 La giapponese numero 2 del ...

Wimbledon – Halep soffre all’esordio Contro Sasnovich : la tennista romena passa il turno in due set : Simona Halep accede al secondo turno di Wimbledon: la tennista romena supera Aliaksandra Sasnovich all’esordio dopo due set Servono 1 ora e 38 minuti, nonché una discreta dose di fatica ed un time out medico a Simona Halep per accedere al secondo turno di Wimbledon. La tennista romena, numero 7 del ranking mondiale femminile, si è dovuta sudare il passaggio ai trentaduesimi di finale contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, numero 36 ...