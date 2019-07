Ciclismo | il Team Ineos utilizza una catena speciale che fa risparmiare 10 watt

Ciclismo - Filippo Ganna show a Parma : il corridore del Team Ineos è il nuovo campione italiano a cronometro : Il corridore del Team Ineos ha vinto la prova a cronometro organizzata dal GS Emilia, laureandosi nuovo campione italiano di questa disciplina Filippo Ganna vince il titolo italiano di Ciclismo a cronometro, il corridore del Team Ineos si impone nella prova di 34 km organizzata dal GS Emilia sul percorso di Bedonia (Parma). Il piemontese taglia il traguardo con il tempo di 41’21”, precedendo Alberto Bettiol di appena 52 ...

Ciclismo – Sospiro di sollievo per il Team Ineos : nessuna frattura per Geraint Thomas - il Tour de France non è a rischio : Geraint Thomas non ha riportato alcuna frattura dopo la caduta che ieri lo ha costretto al ritiro dal Giro di Svizzera: il corridore gallese sarà presente al Tour de France Brutta caduta nella giornata di ieri pr Geraint Thomas. Il ciclista gallese è finito sull’asfalto sbattendo testa e spalla, riportando un taglio al volto e lamentando un dolore alla clavicola. Si era temuto il peggio: una possibile frattura che gli impedisse di ...

Ciclismo – Condizioni Froome - il Team INEOS aggiorna i fan : “Chris ci ha detto di…” : Il Team INEOS e la comunicazione ai fan: ecco cosa Froome ha detto alla sua squadra dopo l’operazione Tutti i fan di Chris Froome sono in apprensione per le sue Condizioni dopo la terribile caduta di ieri durante la ricognizione della quinta tappa del Giro del Delfinato, a causa della quale è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico per la riduzione di una serie di fratture. Stop di 6 mesi per il britannico del Team ...

Ciclismo - André Greipel : “Il team ha fatto un lavoro fantastico. Sono stati intorno a me tutto il giorno” : Il velocista tedesco André Greipel, del team Arkéa Samsic, ieri non è andato oltre il 15° posto nella volata di gruppo del Giro del Delfinato, e spera di fare molto meglio domani, quando sulla carta ci sarà un’altra occasione per gli sprinter. Il suo obiettivo però è arrivare nella forma migliore al Tour de France, dove il 36enne in carriera ha vinto già 11 volte. Il tedesco ha dichiarato a cyclingnews.com: “Il team ha fatto un ...

Ciclismo - 66° Trofeo Matteotti : Andrea Toniatti firma la 15^ vittoria del Team Colpack : Il trentino Andrea Toniatti trionfa con una splendida azione da finisseur al “66° Trofeo Matteotti” di Marcialla Tavernelle (FI). Il forte alfiere del Team Colpack va a prendersi la prima vittoria stagionale, grazie ad un’ azione in solitaria al termine di una corsa che non ha concesso attimi di respiro, anticipando Anton Vtiurin (Nazionale Russa) e il palermitano Filippo Fiorelli (Gragnano Sporting Club). Nelle campagne toscane, come da ...

Ciclismo - Juan José Amador non negativo : verrà sospeso il Team Manzana Postobon : Il sito cyclingnews.com ha annunciato che Juan José Amador, corridore del Team Manzana Postobon è risultato non negativo allo steroide boldenone e così la formazione colombiana verrà sospesa, dato che un paio di mesi fa era stata annunciata la non negatività all’EPO di un altro suo uomo, Wilmar Paredes. Dopo la notifica dell’UCI, che sarebbe giunta ieri, la squalifica scatterà in maniera automatica: secondo il regolamento anti-doping ...