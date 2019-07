2 luglio | l’eclissi di Sole che vedrà solo l’altra metà del mondo

Astronomia - grande attesa per l’eclissi di Luna del 16 luglio : si vedrà molto bene anche dall’Italia : anche la volta celeste si prepara a celebrare il 50° anniversario della Missione Apollo 11: la sera del 16 Luglio , a 50 anni esatti dal lancio della missione, un’eclissi parziale di Luna sarà ben visibile anche dall’Italia. L’evento sarà anticipato dalle ‘notti dei pianeti giganti’, che il 12 e 13 Luglio porteranno tutti gli appassionati con il naso all’insù per osservare Giove e Saturno. A ricordarlo, insieme ...

Cile - tutto pronto per l’eclissi solare del 2 luglio 2019 : l’osservatorio di La Silla apre al pubblico [GALLERY] : tutto pronto in Cile per l’eclissi solare del 2 luglio 2019: l’osservatorio di La Silla si prepara ad aprire al pubblico. Nelle immagini è possibile osservare la veduta aerea dello stabilimento La Silla di European Southern Observatory (ESO) a La Higuera, nella regione di Coquimbo, a circa 600 km a nord di Santiago, nelle profondità del deserto arido di Atacama in Cile, il 6 giugno 2019. La Silla si aspetta 1200 appassionati di ...