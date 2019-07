Sicilia | Sicindustria Palermo | ' grave ritardo su ricerca e innovazione' 2

Sicilia : Sicindustria Palermo - 'grave ritardo su ricerca e innovazione' : Palemro, 1 lug. (AdnKronos) - "La Sicilia ha accumulato un ritardo gravissimo sulle competenze e sull’innovazione, le risorse investite sono state irrisorie rispetto a quanto sarebbe stato necessario e questo ritardo si è tradotto, come ha certificato Banca d’Italia, in un prezzo altissimo sul front

Sicilia : Sicindustria - 'ancora in recessione - servono infrastrutture' : Palermo, 25 giu. (AdnKronos) - "Benché si possa mistificare la realtà siamo ancora in una sorta di recessione. 'Connext Sicilia' è però la testimonianza che l'impresa, malgrado tutto, ce la fa, resiste, si porta avanti, indipendentemente dalle politiche che si mettono a supporto o no. Certo vorremmo