Processo tributario telematico 2019 | come notificare i ricorsi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Ildiventa obbligatorio, dando l’addio al rito istituzionale cartaceo. Più in particolare l’art. 16, comma 5, del d.l. 23.10.2018, n. 119, afferma che l’obbligo si applica “ai giudizi instaurati in primo e secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio”. Fino al 30 giugnogli atti e i provvedimenti del, compresi quelli della procedura di reclamo e mediazione (art. 17-bis del d.lgs 31.12.1992, n. 546), potevano essere formatidocumenti informatici sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale. Dal giorno successivo “le parti … notificano e depositano gli atti processuali e i documenti esclusivamente con modalità telematiche secondo le regole indicate nel d.m. 23.12.2013, n. 163, e nel d.d. 4.8.2015”.: notifica del ricorso La novità non è indifferente: ...

