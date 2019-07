Murray giocherà Wimbledon con un' anca di metallo

agi

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si può giocarecon un'di? Andylo farà, almeno in doppio, con la speranza di giocare anche in singolare agli Us Open di fine agosto. Rinfrto dal successo di domenica al Queen's al fianco di Feliciano Lopez, l'eroe del tennis brit che in carriera ha vintoe Us Open, è salito al numero 1 e ha firmato anche due ori olimpici e la coppa Davis, ha ripreso coraggio, a 32 anni, dopo la seconda operazione all'di fine gennaio a Londra effettuato dal chirurgo della casa reale, Sarah Muirhead-Allwood (che ha operato negli anni anche la Regina Madre e il principe Filippo).non voleva operarsi. Ha accettato di farlo solo dopo aver tempestato di domande il collega americano Bob Bryan e l'ha sostenuta solo seguendo questa filosofia: “Non lo faccio per giocare a tennis ma per avere una vita normale. Odio sentirmi così. È doloroso e ...

