Miley Cyrus ha cantato “Back To Black” di Amy Winehouse con Mark Ronson a Glastonbury

Un assaggio del brano di Ariana Grande - Lana Del Rey e Miley Cyrus nel trailer del reboot di Charlie’s Angels (video) : La collaborazione tra Ariana Grande, Lana Del Rey e Miley Cyrus per la colonna sonora del reboot di Charlie's Angels è ormai ufficiale: confermati i rumors sulla partnership tra le tre popstar americane, è arrivato anche il trailer del film che rivela un assaggio del brano inciso dall'inedito trio. Le interpreti hanno confermato mercoledì 26 giugno la loro collaborazione di cui si vociferava in rete ormai da qualche giorno sui social ...

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film “Charlie’s Angels” : Can't wait The post Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey ti danno un assaggio della loro canzone per il film “Charlie’s Angels” appeared first on News Mtv Italia.

Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato : OPS! The post Nick Jonas ha confuso il titolo di una canzone di Miley Cyrus con una di Demi Lovato appeared first on News Mtv Italia.

Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola “gallina perduta” : Oh oh The post Nicki Minaj ha riacceso la faida contro Miley Cyrus chiamandola “gallina perduta” appeared first on News Mtv Italia.

Ariana Grande - Miley Cyrus e Lana Del Rey stanno incidendo un brano per la colonna sonora di Charlie’s Angels? : Da giorni, ormai, circola in rete un rumor che vorrebbe una partnership di Ariana Grande, Miley Cyrus e Lana Del Rey in lavorazione e pronta ad essere rilasciata. Una fonte ritenuta attendibile per aver già anticipato l'uscita dell'EP della Cyrus She's Coming ha messo in circolazione l'indiscrezione che parla di una partnership tra le tre popstar. Inizialmente l'ipotesi è parsa di scarsa credibilità, ma il fatto che alcune delle star ...

Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe proprio così : Un like vale più di mille parole The post Ariana Grande e Miley Cyrus insieme in una nuova canzone? Da questi indizi sembrerebbe proprio così appeared first on News Mtv Italia.

Black Mirror - Netflix rilascia il video di “On a Roll” di Ashley O/Miley Cyrus : Black Mirror, Netflix rilascia il video musicale di “On a Roll”, la canzone cantata nell’episodio con Miley Cyrus.Netflix ha rilasciato i video musicale della canzone “Roll On” che il personaggio di Miley Cyrus ha cantato nel terzo episodio della quinta stagione di Black Mirror. L’episodio si intitola “Rachel, Jack e Ashley Too” ed è il più brutto della stagione, se non della serie (qui la nostra ...

Niente è cambiato! Miley Cyrus festeggia i suoi 10 anni d’amore con Liam Hemsworth : É tempo di festeggiamenti per Miley Cyrus e Liam Hemsworth, la coppia ieri, 11 giugno, ha festeggiato 10 anni di amore. La coppia più amata dei social, l’11 giugno, ha festeggiato 10 anni di amore. Ed è stata la stessa Cyrus a condividere su Twitter un’immagine di repertorio che suggella un amore, quello con il fratello del dio Thor, immutato nel tempo.-- In dieci anni molte cose sono cambiate. Sia Miley che Liam hanno dovuto ...

Miley Cyrus - dieci anni con Liam Hemsworth : «Niente è cambiato» : Miley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiMiley Cyrus e Liam Hemsworth, prima uscita pubblica da sposatiNel decennale rapporto tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth, ci sono due fattori che hanno resistito intatti allo scorrere del tempo: da una ...

Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno festeggiato i 10 anni di amore : Buon anniversario! The post Miley Cyrus e Liam Hemsworth hanno festeggiato i 10 anni di amore appeared first on News Mtv Italia.

Halsey che canta come Ariana Grande e Miley Cyrus è da vedere assolutamente : LOL The post Halsey che canta come Ariana Grande e Miley Cyrus è da vedere assolutamente appeared first on News Mtv Italia.

In Black Mirror 5 Miley Cyrus è l’unica ventata di novità nell’ennesima storia distopica sulla falsità dello showbiz (recensione) : La quinta, deludente stagione di Black Mirror si conclude con una storia ambiziosa ma ancora una volta non all'altezza delle aspettative. Dopo Striking Vipers e Smithereens, anche Rachel, Jack, and Ashley Too si ritrova infatti ad allungare il brodo con poche idee scarsamente sviluppate. La storia racconta di Rachel (Angourie Rice), un'adolescente depressa che annega il dolore per la morte della madre nella musica della sua popstar ...

Miley Cyrus con la cannula dell'ossigeno dopo un malore : L'attrice di "Black Mirror" ha pubblicato sui social una foto che la ritrae a letto con la cannula dell'ossigeno, spiegando l'improvviso malore che la ha colpita nelle scorse ore. Capelli rosa e cannula dell'ossigeno al naso, la cantante Miley Cyrus si è presentata così ai suoi follower social per confermare le indiscrezioni su un suo recente malore. La Cyrus, che negli scorsi giorni aveva suscitato polemiche per gli scatti ...

Miley Cyrus - le foto hot contro le leggi che vietano l’aborto. Poi cambia nome su Instagram : Miley Cyrus torna a dare scandalo sui social, ma lo fa per una tematica di importanza sociale. La popstar e attrice, infatti, ha voluto protestare contro gli Stati che hanno deciso di introdurre leggi che vietano l’aborto alle donne (l’ultimo dei quali, in ordine cronologico, è stato l’Alabama, negli Usa). Miley Cyrus è riuscita a schivare la censura di Instagram in modo molto semplice: ha posato in topless, ma ha coperto il ...