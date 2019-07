In Giappone al via la caccia alle balene dopo oltre 30 anni

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1. Blengini : “Vittoria di sofferenza - bell’ingresso di Lavia : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 e ha conquistato la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile. Gli azzurri si sono imposti a Varna (Bulgaria) al termine di una battaglia durata oltre due ore, di seguito le dichiarazioni che alcuni protagonisti hanno rilasciato ai microfoni della FederVolley. CHICCO Blengini: “E’ stata una sofferta vittoria. E’ stata una partita di sofferenza. Abbiamo perso il primo set quando ...

Volley - Nations League 2019 : Italia-Giappone 3-1 - le pagelle degli azzurri. Nelli scatenato - Anzani granitico - che ingresso di Lavia! : L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 a Varna (Bulgaria) conquistando la quinta vittoria nella Nations League 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono imposti contro i coriacei nipponici dopo oltre due ore di battaglia e rimangono in corsa per la Final Six. Di seguito le pagelle dei ragazzi del CT Chicco Blengini. GABRIELE Nelli: 8. Protagonista indiscusso nel terzo e nel quarto set dove trascina la squadra a suon di bordate, ...

DIRETTA/ Giappone Italia - risultato 0-0 - streaming video tv : 1set - via! - volley - : DIRETTA Giappone Italia: info streaming video e tv del match di volley maschile, il primo nella 3settimana della Nations league, oggi 14 giugno 2019.

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Il viaggio in Giappone è stato utile - ora sono pronto a ripartire” : Dopo un avvio di stagione quanto mai negativo, Jorge Lorenzo è chiamato alla riscossa nella seconda gara di casa. Dopo il Gran Premo di Spagna di Jerez de la Frontera, infatti, il Mondiale MotoGP 2019 è pronto a sbarcare al Montmelò per il Gran Premio di Catalogna che, per il maiorchino, non è certo una gara come tutte le altre. Non solamente perchè si disputerà sul suolo iberico ma, anche, perchè la gara di Barcellona dodici mesi fa fu vinta ...

MotoGp – Il viaggio in Giappone regala il sorriso a Lorenzo : “ecco come è andata” : Jorge Lorenzo ed il viaggio in Giappone: le parole del maiorchino alla vigilia del Gp di Catalunya dopo l’incontro con i vertici Honda E’ tutto pronto per un nuovo weekend di gara di MotoGp: i piloti si apprestano a disputare il Gp di Catalunya, con i campioni spagnoli che avranno una motivazione in più per far bene, gareggiando davanti al loro pubblico. Occhi puntatissimi su Jorge Lorenzo, che è reduce da un viaggio in ...

MotoGp – Lorenzo e Honda verso la rottura? Il vero motivo del viaggio del maiorchino in Giappone : Jorge Lorenzo pronto a volare in Giappone per far visita alla fabbrica Honda: il vero motivo del viaggio del maiorchino L’inizio della stagione 2019 di MotoGp non ha sorriso a Jorge Lorenzo: reduce da un periodo difficile a causa dei vari infortuni, il maiorchino sta ancora faticando a trovare confidenza in sella alla sua nuova moto, la Honda. Nelle ultime ore hanno creato scompiglio le frecciatine di Marquez al suo nuovo compagno di ...

Trump rinvia dazi su auto per Europa e Giappone. E chiude accordo revoca con Canada e Messico : Come da attese il presidente Usa Donald Trump evita di aprire altri due fronti sulle dispute commerciali, che hanno appena visto inasprirsi il confronto con la Cina. L'amministrazione statunitense ha infatti annunciato che intende rinviare di sei mesi il termine entro cui decidere se imporre dazi su auto e componentistica per l'auto importate da Unione europea e Giappone, in base ad una procedura che tutela la sicurezza nazionale. Più tempo ...