Friends | Netflix perde l’esclusiva Da oggi in streaming anche su Amazon Prime Video

(Di lunedì 1 luglio 2019)100 milioni di dollari non sono bastati. L’ingente investimento non ha garantito al’esclusiva su una delle serie più seguite. Daè disponibile insu. Chi volesse dunque vedere e rivedere on demand le avventure di Rachel, Ross, Monica, Chandler, Phoebe e Joey non dovrà per forza sottoscrivere un abbonamento a(qui per il nuovo listino ritoccato al rialzo). A distanza di 15 anni dalla sua conclusione (14 se facciamo riferimento alla messa in onda italiana),è ancora una delle serie più amate e “visualizzate”, in grado di fare la differenza per un servizio. Il prossimo anno la sitcom, peraltro, sarà chiamata ad impreziosire la nuova piattaforma online creata dai produttori Warner Bros. In Italia è possibile seguirein “modalità tradizionale” sintonizzandosi ...

