Corriere di Roma – La Roma ci prova con Higuain

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’edizione odierna deldiriferisce alcuni aggiornamenti circa la campagna acquisti dellain cui sembra esserci anche il nome di Gonzalo. Nonostante il fratello-procuratore abbia smentito sui social ieri, affermando che il Pipita vuole giocare solo alla Juve con cui tra l’altro ha ancora due anni di contratto. Proprio il contratto in essere con i bianconeri, insieme all’ingaggio alto dell’argentino, potrebbero essere un limite per portare a termine l’operazione. Le cessioni di Manolas, Luca Pellegrini, Andreagnoli, Ponce e Gerson porteranno nelle casse dellaoltre 70 milioni di euro, di cui quasi 60 di plusvalenze che hanno messo a posto il bilancio in chiave Financial Fair Play dell’Uefa. Sistemati i conti, per Gianluca Petrachiil colpo Gonzalo. L’operazione non è semplice, perchéha un contratto ...

Corriere : Rifiuti, mobilità, istruzione: Roma è una città ferma (e senza sogni) - Corriere : Paolo Adinolfi, l’oscura fine di un giudice scomodo - Corriere : L’affresco medievale intatto ritrovato dopo 900 anni Immagini -