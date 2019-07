Canale di Lega | da Mediapro pronti 1 | 3 miliardi a stagione

L’offerta di Mediapro alla Lega calcio per il Canale tv : 1193 milioni a stagione : Per l’acquisto dei diritti tv del campionato di Serie A per il triennio 2021-24 e per la realizzazione del canale tv dedicato, Mediapro vorrebbe offrire alla Lega calcio circa 1.193 milioni di euro a stagione. Lo scrive Il Fatto Quotidiano. La proposta porterebbe nelle casse dei club di Serie A circa 220 milioni in più a stagione rispetto a quanto incassato nell’ultima asta per il triennio 2018-2021. In quell’occasione, Sky e DAZN ...

Diritti tv - il piano della Lega calcio per il 2021 : nuova asta a dicembre 2019 - Canale della Serie A - abbonamento unico : Oggi c’è Sky (e un pezzettino di Dazn) domani chissà. In futuro il tifoso potrebbe vedere il campionato in modo completamente diverso: un nuovo “canale della Serie A”, un prodotto e soprattutto un abbonamento unico (la cosa che più sta a cuore ai fan e al loro portafoglio), distribuito su piattaforme differenti, dalla solita tv satellitare e il digitale terrestre allo streaming internet, e perché no anche sullo smartphone con le compagnie ...

La Lega apre a Mediapro - si studia la proposta per un Canale tv della Serie A : I diritti televisivi sono la base economica per la Serie A che dipende per il 60% da quegli introiti, e proprio in questi giorni si sta giocando una partita fondamentale per il prossimo triennio. Il 24 giugno infatti è fissata la prima data per il processo con Mediapro per il contenzioso riguardo il triennio 2018-2021. Come scrive Repubblica Mediapro che aveva lasciato nelle casse della Lega 50 milioni (più 14 di Iva) come anticipo in ...

Serie A : la Lega studia il Canale tv con gli spagnoli di Mediapro - Agnelli irritato : 'L'obiettivo è trasformare un'associazione che organizza il campionato in una sport media company'. La dichiarazione d'intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l'apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A ...

Sole24Ore : Mediapro propone alla Lega di creare insieme un Canale Tv : L’Ad della Lega di Serie A ha illustrato la nuova offerta che arriva da Mediapro per i diritti TV. Secondo quanto riporta oggi il Sole24Ore, la società spagnola, che non aveva adempiuto agli accordi previsti per il triennio 2018-2021, lasciando così nelle casse dellaLega 64 milioni versati come caparra, vorrebbe ripartire trasformarli in un anticipo, per costruire il nuovo progetto per il triennio 2021-2024 coadiuvare la Lega nella ...

La Serie A diventa una media company : “Canale di Lega ipotesi concreta” : La trasformazione “da associazione che organizza il campionato a sport media company” è il fulcro del piano industriale del nuovo ad della Lega Serie A, Luigi De Siervo, presentato al termine dell’assemblea odierna dei 20 club del massimo campionato italiano. “In questo contesto di evoluzione tecnologica, la sfida è trasformare questa associazione in un’azienda che […] L'articolo La Serie A diventa una media ...

Mediapro propone partnership tecnica e nessun Canale a Lega Serie A : partnership tecnica' e nessun canale da mettere in piedi da parte di Mediapro. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos, la proposta del colosso spagnolo Mediapro alla Lega calcio di Serie A, dove oggi in Assemblea sarà presentato piano industriale del nuovo ad, Luigi De Siervo. Mediapro, che un anno fa, aveva versato per i diritti tv una caparra nelle casse della Lega di 64 milioni di euro, smentisce così alcune ricostruzioni. La ...

