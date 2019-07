Brindisi | grande successo per il Fresh Show | in tantissimi sul lungomare

Blastingnews

(Di lunedì 1 luglio 2019) Si è concluso sabato in tarda serata il, l'annuale kermesse dedicata al mondo dell'Hip-Hop che si svolge aogni anno, sempre nel mese di giugno. Quest'anno la manifestazione è arrivata alla sesta edizione, ed è stata ideata dalla direttrice artisticana Silvia Bevilacqua. La stessa infatti ha una scuola di ballo sita nel pieno centro storico della città, laFamily Academy, nome dal quale ha poi preso il nome lo. Ilè nato infatti come un saggio di fine anno, ma sin dal 2013, anno della prima edizione, ha immediatamente riscosso undi pubblico e di critica, divenendo uno degli appuntamenti più attesi dell'estatena. Silvia e i suoi allievi hanno dato veramente spettacolo e fatto vibrare la già frizzante atmosfera delRegina Margherita. In centinaia e forse anche di più sulle scalinate Lo spettacolo come ...

PasquinoSalento : @LegaBasketA @NBA @PelicansNBA Complimenti davvero! Ricordo i suoi esordi con Reggio Emilia in quel di Brindisi. Predestinato. Grande! ???? - web_z : 11 luglio 2019: Grande festa dì inaugurazione. Tanti buoni motivi per esserci: ricco buffet, brindisi insieme, loc… - ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @alberto080461 @AngelaAngelmi @elvielly @50GENNY @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15… -