Ai concerti diventa obbligatorio il biglietto nominale | è guerra ai bagarini online

(Di lunedì 1 luglio 2019) Foto: Pixabay Da oggi saràmostrare la carta d’identità anche quando si entra ai. Dal primo luglio scatta l’obbligo dei biglietti nominali per icon oltre 5mila persone, quindi chi acquista dovrà fornire nome, cognome, data e luogo di nascita al momento della prenotazione. La norma, voluta dal Movimento 5 Stelle e inclusa tra gli emendamenti alla legge di bilancio 2019, punta a combattere il fenomeno del bagarinaggio, conosciuta anche come secondary ticketing. Lo scorso aprile, l’Europarlamento ha vietato la rivendita di biglietti e ha votato la messa al bando dei cosiddetti bot, ovvero i software che acquistano automaticamente grandi quantità di biglietti dai siti di vendita primaria per poi rivenderli a prezzi maggiorati su altri portali. Con la nuova norma, inoltre, in caso di impedimento a partecipare all’evento, chi ha acquistato il...

