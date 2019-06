ULTIM’ORA | Mancano degli accordi sul contratto di Manolas | la situazione

forzazzurri

(Di domenica 30 giugno 2019) Ci sono complicazioni nell’operazione che dovrebbe portare Kostasal Napoli e Amadou Diawara alla Roma. Infatti, non si riescono a raggiungeresu alcune clausole deldel difensore. Per questo, le parti lavorano ininterrottamente per trovare l’intesa così da concludere la trattativa entro la notte. Leggi anche : Dove vedere Brasile – Argentina streaming e tv, semifinale Copa America – VIDEO ADL: “e Rodriguez? Dipende dal gioco di Ancelotti, nel calcio non ci sono regole fisse che funzionano sempre! Continuerò i lavori al San Paolo dopo le Universiadi. Su Sarri, la nuova maglia e Dimaro…” Antonio Candela – Dalle giovanili dello Spezia all’Under 20, un predestinato ESCLUSIVA – Il giovane talento napoletano Enzo Romano confermato nella cantera della CF Damm di Barcellona Brasile-Argentina, streaming e tv: dove vedere la semifinale di Copa ...

