Sassari | il centrodestra trionfa al ballottaggio | Campus è il nuovo sindaco

Centrodestra si prende Sassari : vince al ballottaggio Nanni Campus : Quando sono state scrutinate una trentina di sezioni su 136 il candidato indipendente di area di Centrodestra, ex sindaco ed ex senatore, Nanni Campus è in vantaggio di circa 10 punti sullo sfidante, il magistrato prossimo alla pensione, Mariano Brianda, sostenuto dal centrosinistra.Il primo è davanti con il 54% dei consensi, mentre il secondo è fermo, attualmente, oltre il 45%. Il dato dell’affluenza si attesta sul ...

Amministrative Sardegna : centrodestra vince a Cagliari e Alghero - ballottaggio a Sassari. Eletto il primo sindaco leghista : Risultati Amministrative Sardegna: Paolo Truzzu (FdI) è, per un soffio, il nuovo sindaco di Cagliari. Il consigliere regionale, candidato unitario di centrodestra, era stato scelto insieme da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Appoggiato in tutto da 11 liste, Truzzu ha vinto al primo turno con il 50,12% delle preferenze, davanti alla candidata di centrosinistra Francesca Ghirra, al 47,78%, che ha però chiesto il riconteggio ...

Elezioni in Sardegna - a Cagliari vince il centrodestra. A Sassari si va al ballottaggio : La Lega ha anche in Sardegna il suo primo sindaco della storia. Ma non è quello di Cagliari. Governerà un piccolo paese del Sassarese che si chiama Illorai, dove è arrivata l’ondata di consenso creata dal partito del ministro dell’Interno. Pure nel capoluogo sardo, comunque, il Carroccio può dire di aver trionfato, perché il neo primo cittadino è a...

Sardegna - elezioni amministrative 2019 : a Cagliari centrodestra avanti - ballottaggio a Sassari : elezioni amministrative Sardegna 2019, i risultati. Sono in corso gli spogli nelle maggiori città dell’isola, mentre le operazioni sono state già concluse nei centri minori. Risultato già acquisito ad Alghero, dove Mario Conoci del centrodestra è in netto vantaggio sul sindaco uscente Mario Bruno del centrosinistra. Conoci è al 53,03% contro il 31,98% di Bruno, mentre Roberto Ferrara del Movimento 5 Stelle non supera il 15%. Cagliari: ...

Elezioni Sardegna - lo spoglio e i risultati : il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : È un testa a testa fino all’ultima scheda alle Elezioni comunali di Cagliari dove per ora resiste il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,4%, mentre il centrosinistra con Francesca Ghirra segue al 47,5%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2%. È il risultato ancora incerto tra i 28 Comuni chiamati al voto per l’elezione del sindaco in Sardegna: il primo test per la giunta regionale di centrodestra ...

Elezioni Sardegna - i risultati : il centrodestra è in testa a Cagliari e vince ad Alghero. Ballottaggio a Sassari : Quando mancano solo 15 sezioni da scrutinare, alle Elezioni comunali di Cagliari resiste in testa il candidato sindaco del centrodestra Paolo Truzzu con il 50,47%, mentre la candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra si attesta al 47,47%. Il terzo candidato, Angelo Cremone (lista Verdes), è al 2,06%. centrodestra che vince ad Alghero dove Mario Conoci, candidato del Partito Sardo d’Azione appoggiato dalla Lega, con il 53% dei voti ...

Elezioni in Sardegna - centrodestra verso la vittoria a Cagliari. A Sassari si va al ballottaggio : Ci sono almeno tre buoni motivi per osservare con una certa attenzione i risultati delle Elezioni amministrative della Sardegna. Visto da Roma il voto isolano aveva il valore di un tentativo di ripartenza per il Pd di Zingaretti e l’importanza di una prova di tenuta per il centrodestra sempre più a trazione leghista. Aveva un certo peso anche per i...