Open Arms | Imbarcazione con 40 migranti a bordo | scortata verso Lampedusa

Ong Open Arms : "Imbarcazione con 55 migrantia bordo - scortata verso Lampedusa" : "Avvertite le autorità competenti - si legge su Twitter -. Alto livello di disidratazione dopo 3 giorni di viaggio"

Migranti - localizzato barcone con 55 a bordo. Open Arms lo scorta a Lampedusa : La nave umanitaria spagnola, da pochi giorni tornata in attività, ha chiamato la Guardia costiera che ha preso in carico il peschereccio proveniente dalla Libia

Open Arms intercetta barcone "Migranti scortati a Lampedusa" : Angelo Scarano Un barcone in difficoltà con 40 migranti a bordo è stato intercettato dall'ong spagnola Open Arms. Alarm Phone: "Serve porto sicuro per sbarco" Ancora un barcone. Ancora un braccio di ferro con una ong. La nave dell'ong Opena Arms che si trovva nuovamente in quel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia ha localizzato un'imbarcazione con a bordo circa 40 migranti, tra cui 4 bambini e 3 donne incinte. ...

Sea Watch - ora tocca a Sea Eye e Open Arms. "Offensiva coordinata" - fonti riservate : l'assalto Ong all'Italia : Una "offensiva coordinata", un assalto politico ai porti italiani. Nel Mediterraneo ci sono altre due navi di Ong pronte a portare a Lampedusa il carico di migranti soccorsi al largo della Libia. Al Viminale le tengono d'occhio da giorni e il timore di una "morsa mediatica" nelle prossime ore, subit

Napoli - Saviano sulla Open Arms e attacca Salvini : 'Uniti contro le balle' : Roberto Saviano è da tempo in aperta polemica con Matteo Salvini. I due si confrontano spesso e volentieri su temi in cui la loro visione è diametralmente opposta. Non mancano i toni forti e persino epiteti che suonano come insulti. Lo scrittore, ad esempio, non ha mai fatto mistero di considerare il Ministro una persona che fa il "buffone" sulla pelle dei migranti. In altre occasioni lo ha definito il "ministro della malavita" con tanto di coda ...

Saviano torna a Napoli e sale a bordo della Open Arms per fare pubblicità al suo ultimo libro : Pina Francone Lo scrittore torna a Napoli e si imbarcherà sulla nave dell'Ong ormeggiata al porto per presentare il suo nuovo libro "In mare non esistono Taxi" Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro a bordo della nave dell'Ong Open Arms. Lo scrittore, per l'occasione, torna nella sua Napoli e si imbarcherà sulla nave ormeggiata al porto cittadino per fare pubblicità alla sua ultima fatica letteraria, In mare non esistono taxi, ...

De Magistris sulla nave ammiraglia della ong Open Arms : «Napoli non è né complice né indifferente» : «Ieri pomeriggio ho visitato l'imbarcazione ammiraglia della ong Open Arms che abbiamo invitato a Napoli e che si trova ormeggiata nel porto aperto di Napoli. Napoli sostiene le ong...

Open Arms : "Nessuna prova di complicità con i trafficanti per portare i migranti in Italia" : Ecco le motivazioni con le quali la Procura di Catania ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico del comandante e della capomissione della nave umanitaria spagnola. E il gip ha chiuso tutto

Anche le accuse contro Open Arms sono cadute : restano fango e macerie sulle ONG : Alla fine l'inchiesta su Open Arms si chiude con la richiesta di archiviazione e un nulla di fatto. Eppure su quella nave per giorni si sono costruite tutte le teorie complottiste di chi vorrebbe convincerci che la vera emergenza sono quelli che salvano, mica quelli che muoiono. E le macerie che si lascia indietro questa storia sono troppe per essere rimosse semplicemente con l'ultima mossa della Procura.Continua a leggere

Migranti - "Da Open Arms nessun illecito" : archiviata l'inchiesta contro la Ong spagnola : Resta pendente alla Procura di Ragusa il fascicolo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violenza privata

L’indagine sulla ong Open Arms è stata archiviata per mancanza di prove : La nave Open Arms (foto: Paco Freire/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Il giudice per le indagini preliminari di Catania Nunzia Sarpietro ha archiviato l’inchiesta a carico del comandante della ong spagnola Open Arms, Marc Reig Creus, e della capomissione Ana Isabel Montes Mier, che erano stati accusati di associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina. L’archiviazione era stata chiesta anche dal ...

Migranti : il gip di Catania archivia l'inchiesta sulla nave Open Arms : Accogliendo la richiesta della procura, il gip del tribunale di Catania ha archiviato la posizione del comandante Marc Reig Creus e del capo missione Ana Isabel Montes Mier della nave dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms indagati per associazione per delinquere finalizzata all'immigrazione clandestina per lo sbarco a Pozzallo (Ragusa), nel marzo 2018, di 218 Migranti soccorsi al largo della Libia. Resta pendente alla procura di Ragusa il ...