Nuoro | milioni di cavallette devastano i campi

Nuoro - le campagne invase da milioni di cavallette. Coldiretti : “Devastati pascoli e foraggio” : Le campagne di Nuoro invase da milioni di cavallette, che hanno devastato duemila ettari di foraggio e pascoli . Coldiretti lancia l’allarme e spiega che le aziende agricole si ritrovano in una situazione di emergenza e le case invase dagli insetti, specie a Ottana, Olotana e in particolare modo Orani dove in alcune zone si cammina su tappeti di cavallette. “La loro presenza – sottolinea l’associazione di agricoltori ...

