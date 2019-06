Lorenzo e Claudia cambiano idea su Temptation Island? “Meglio di Ibiza”

Uomini e Donne - che fine hanno fatto Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi? Parla lei : Che fine hanno fatto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne? La coppia è nata qualche mese fa, quando lui, tronista, ha deciso di uscire dal programma con lei e non con Giulia Cavaglia, poi diventata a sua volta tronista. Beh, a differenza degli ultimi ex protagonisti del trono classico che sono già ‘scoppiati’, la loro relazione procede a gonfie vele. Lorenzo e Claudia convivono a Latina, città dove si trova anche la famiglia ...

UeD : Claudia Dionigi preoccupata in vacanza con Lorenzo Riccardi : Uomini e Donne: Claudia Dionigi preoccupata per il terremoto Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi in questi giorni sono in vacanza. La coppia nata nel Trono Classico di Uomini e Donne sta trascorrendo qualche giorno di relax a Napoli ma ieri sera Claudia Dionigi è apparsa preoccupata sui social. “Ragazzi ma è vero che c’è stata una scossa di terremoto a Latina e Roma? Chi l’ha sentita? State bene? A casa mia non l’hanno ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi racconta : “Ho abbandonato Claudia” : Lorenzo Riccardi lascia Claudia Dionigi? Cosa è successo alla coppia di UeD Un inizio di giornata particolare per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista ha deciso infatti di lasciare la fidanzata, ma solo per qualche ora. Lorenzo è stato infatti impegnato in palestra, mentre Claudia ha deciso alla fine di andare al mare con la nipotina Bianca e rimandare l’allenamento. “Oggi ho abbandonato Claudia, nessuno che mi ...

Uomini e Donne : Lorenzo Riccardi sorprende Claudia con un gesto : Lorenzo Riccardi fa uno scherzo a Claudia Dionigi dopo Uomini e Donne Una giornata di attesa quella di ieri per Claudia Dionigi. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato sui social di aspettare Lorenzo Riccardi. In attesa del ritorno del fidanzato, la 28enne pontina ha deciso di dedicarsi alla famiglia e concedersi un pomeriggio di relax in piscina. Relax che è terminato appena l’ex tronista di UeD è tornato a casa. ...

Claudia Dionigi arrabbiata con Lorenzo Riccardi : il gesto inaspettato : Uomini e Donne: Lorenzo Riccardi fa arrabbiare Claudia Dionigi La convivenza tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sembra proseguire a gonfie vele. La coppia dopo Uomini e Donne ha preso casa a Latina, città dell’ex corteggiatrice, e in questi giorni sta ospitando la sorella del tronista. Una piccola scaramuccia ha finito però per incrinare la pace in casa Riccardi-Dionigi. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno litigato per un gesto ...

U&D - Gianni Sperti 'stronca' Sara e Nilufar su IG : promossi De Lellis - Lorenzo e Claudia : Con la schiettezza che lo contraddistingue, Gianni Sperti ha deciso di commentare i protagonisti più amati di Uomini e Donne su Instagram. Partecipando al gioco "Fammi una domanda", l'opinionista si è lasciato andare a giudizi sia positivi che negativi su alcuni personaggi nati in trasmissione. Se su Giulia De Lellis e Andrea Dal Corso il pugliese sostiene di essersi ricreduto, è su Nilufar Addati e Sara Affi Fella che non ha cambiato affatto ...

Claudia e Lorenzo hanno litigato con Irene e Luigi? Ecco cosa succede : Uomini e Donne: il rapporto tra Claudia e Lorenzo, Irene e Luigi cosa sta succedendo tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi e Irene Capuano e Luigi Mastroianni? A chiederselo è stato proprio uno dei follower di Claudia che, libera dagli impegni, ha avuto il tempo necessario da dedicare a una sessione di domande e risposte […] L'articolo Claudia e Lorenzo hanno litigato con Irene e Luigi? Ecco cosa succede proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne : Nilufar difende Giordano su IG - Claudia e Lorenzo dicono no a Temptation : Sono alcuni protagonisti del recente passato di Uomini e Donne ad aver catturato l'attenzione degli appassionati di gossip con le loro "risposte social": Claudia Dionigi, ad esempio, ha fatto sapere che non farà parte del cast di Temptation Island VIP perché lei e Lorenzo Riccardi stanno benissimo. Nilufar Addati, invece, ha deciso di scrivere un commento sul profilo Instagram di Giordano Mazzocchi per difenderlo dagli attacchi di quelle fan che ...

Uomini e Donne - tra le coppie di questa edizione Lorenzo e Claudia - Andrea e Natalia : Sono ben otto le coppie che si sono formate quest'anno negli studi di Uomini e Donne: tra scelte nel Castello e fidanzamenti in diretta su Canale 5, tutti i protagonisti del Trono Classico hanno avuto il lieto fine che sognavano. Oggi, al termine della stagione del dating-show, è toccato a Giulia Cavaglià prendere la sua decisione finale: la torinese, esattamente come è accaduto ad Angela Nasti e ad Andrea Zelletta nei giorni scorsi, ha avuto un ...