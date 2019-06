In manette | Ma tu chi sei? Così sul molo della Sea Watch

Si chiude nudo nel frigo del supermercato/ 'Fa caldo' - 32enne finisce in manette : Fa troppo caldo, si chiude nudo nel frigo del supermercato: questo quanto accaduto in un punto vendita in Germania, choc tra i clienti...

Verona - turisti presi a sassate e rapinati : marocchini in manette : Federico Garau I marocchini hanno lanciato delle pietre contro un gruppo di turisti, riuscendo ad isolare ed a bloccare due giovanissimi. Dopo averli picchiati hanno rubato un cellulare, ma il pronto intervento dei carabinieri ha permesso la cattura di due dei responsabili in poche ore: si stringe il cerchio anche attorno al terzo complice, ora in fuga Hanno aggredito due giovani turisti a Castelnuovo del Garda (Verona) prendendoli a ...

Rivoli - 20enne picchiato per due euro : in manette una baby gang : Luca Sablone Una baby gang è finita nei guai per aver picchiato con una spranga un 20enne: in manette tre minorenni Cinque ragazzi, di cui tre minorenni, sono stati arrestati dai carabinieri di Rivoli in seguito ad un'agressione avvenuta mediante una spranga: è successo in provincia di Torino, dove alcuni testimoni hanno rinvenuto a terra il documento di uno degli aggressori, probabilmente perso durante la fuga. A rimetterci è stato ...

Rovigo - rapina in una sala giochi : in manette maresciallo dei carabinieri : Emanuela Carucci Non è la prima volta che l'attività viene presa di mira dai malviventi. Il titolare è un cittadino cinese di 24 anni È accaduto il 10 parile scorso a Santa Maria Maddalena, una frazione di Occhiobello in provincia di Rovigo. Oggi si sono concluse le indagini. È un maresciallo dei carabinieri ad aver rapinato una sala giochi. L'attività, il cui titolare è un cittadino cinese di 24 anni, si trova all'imbocco della ...

Cucchi - Casamassima posta foto in manette con la Coca Cola dopo rinvio a giudizio per droga : dopo il rinvio a giudizio per droga, Riccardo Casamassima, il carabiniere che con le sue dichiarazioni ha fatto riaprire il caso Cucchi contro i colleghi, scherza su facebook mostrandosi con manette e Coca Cola: "Chi viene ad arrestarmi ho Coca a casa mi costituisco... questa volta il quantitativo è di 1,5 litri di Coca Cola e come dice Gianluca Vacchi... enjoy . Avvocato Serena A Gasperini che faccio patteggio? ". Il riferimento ...

Noemi ferita - arrestato il killer che le ha sparato. In manette anche chi gli ha dato protezione : Sette giorni dopo il ferimento di Salvatore Nurcaro e della piccola Noemi, sono stati arrestati i due sicari che hanno aperto il fuoco in piazza Nazionale. Il cerchio s'è chiuso questa...