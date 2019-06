Il traditore di Bellocchio trionfa ai Nastri d' Argento

Nastri d’Argento - stravince “Il traditore” di Bellocchio : stravince Il traditore di Marco Bellocchio ai Nastri d'Argento 2019 che chiudono a Taormina stasera la 73.ma edizione. Sette (su undici nomination) i riconoscimenti al 'miglior film' premiato anche per la regia, la sceneggiatura, il montaggio, la colonna sonora ma soprattutto, per il miglior protagonista Pierfrancesco Favino e tra i 'non protagonisti' Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Un trionfo assoluto, dopo il successo a Cannes e l'ottima ...

Cinema : Bellocchio e il suo cast portano 'Il traditore' a Palermo (2) : (AdnKronos) - Un racconto fatto di violenze e di drammi che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del maxiprocesso alla mafia. E proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto

Nastri d’argento - 11 nomination a “Il traditore” di Marco Bellocchio : E` "Il traditore" di Marco Bellocchio il film più candidato ai Nastri d`Argento 2019. Nella 73. edizione del premio assegnato dai Giornalisti Cinematografici sono undici le nomination ottenute dal film interpretato da Francesco Favino, candidato ovviamente come miglior attore. Tra i film in gara quest`anno "Il primo Re" di Matteo Rovere, "La paranza dei bambini" di Claudio Giovannesi e "Il vizio della speranza" di Edoardo De Angelis che ...

Il traditore - Bellocchio e Favino raccontano l’enigma tragico di Tommaso Buscetta (recensione) : Ne Il traditore, salutato da un lungo applauso a Cannes, unico film italiano in concorso, Marco Bellocchio si confronta con la storia di Tommaso Buscetta e della mafia, tema per sua stessa ammissione piuttosto lontano dalle sue corde. L’estraneità però ha consentito al regista piacentino di smarcarsi dalle usuali (e usurate) rappresentazioni della criminalità organizzata, oscillanti tra ambigua epica gomorresca e realismo più o meno ...

Bellocchio sfida la storia con "Il traditore" - un film kolossal con un Favino che ricorda De Niro : Marco Bellocchio ri-processa Giulio Andreotti e lo condanna. È solo un dettaglio del suo “Il Traditore”, che lo riporta per la settima volta nel concorso principale di Cannes ( ha vinto 43 anni fa per i protagonisti di”Salto nel vuoto”, Anouk Aimée e Michel Piccoli). Ma di sicuro sarà materia di polemica e discussione, per l’ultimo grande autore italiano vivente abilitato ad esprimere un ...

Il traditore - Marco Bellocchio a Cannes : “L’universo di Palermo mi sembrava la luna” : Un film non convenzionale eppure popolare. Un mondo tutto da esplorare “perché io vengo da Piacenza e l’universo di Palermo mi sembrava sulla luna”, una traccia indelebile della recente storia criminale italiana. Tanti erano i desiderata e le sfide di Marco Bellocchio nell’affrontare la figura di Tommaso “Masino” Buscetta prima che diventasse Il Traditore. “Non sapevo nulla di Buscetta se non quel che si è raccontato sui giornali. Quando il ...

Cannes - Il traditore di Bellocchio dramma intimista e universale con Favino interprete intenso di Buscetta : Era un uomo complesso e sofisticato il cosiddetto soss dei due mondi, all’anagrafe Tommaso Buscetta detto Masino. Seppur con licenza elementare, il suo sguardo sapeva di profetico e la sua dignità non gli permetteva di nascondere il tormento legato a sensi di colpa e scelte sbagliate. Non stupisce che una figura tanto contraddittoria quale il più famoso pentito di Cosa Nostra sia diventata oggetto e soggetto del nuovo film di Marco Bellocchio, ...

Marco Bellocchio : "Nel 'traditore' ho messo Andreotti in mutande. Mi sono preso il rischio" : “Il Traditore” è una sfida: “Mi sono convinto solo studiando il personaggio Buscetta, che come la storia è del tutto estraneo alla mia vita privata da uomo del Nord”. A Cannes ci parla Marco Bellocchio, rilassato, pronto a scherzare sulla tenue de soirée imposta per la proiezione ufficiale dal red carpet del Festival: “Adesso ci mettiamo tutti in costume e andiamo”. È vero, è ...

Marco Bellocchio racconta una scena di Il traditore : “Questa sequenza unisce due momenti della vita del protagonista distanti nel tempo. È una libertà che mi sono concesso”, spiega il regista del film. Leggi