Auto si scontra con un trattore | tre morti a Ravenna

Torino - Auto e moto si scontrano e vanno a fuoco nella notte - morto centauro 27enne : Gravissimo incidente stradale nella notte a Torino. Un motociclista moldavo di ventisette anni stava percorrendo via Monginevro da corso Trapani per raggiungere la piazza quando si è scontrato con una Chevrolet Aveo. Entrambi i veicoli sono andati a fuoco e per il centauro non c’è stato nulla da fare.