The Blackout Club ha una data di uscita ed è un mix tra co-op e stealth da ex

(Di venerdì 28 giugno 2019) Question è un team indipendente formato da veterani che hanno lavorato su grandi franchise come Thief e BioShock che sta per lanciare la versione 1.0 di un progetto che vuole unire co-op,ed elementi horror in un gioco che ha già ottenuto una buonissima accoglienza in Accesso Anticipato su Steam.Thedà il meglio di sé in co-op e ci mette di fronte alla misteriosa situazione che sta caratterizzando la città di Redacre. Un nostro amico è scomparso e gli adulti non sembrano ascoltare le preoccupazioni e i problemi che affliggono la cittadina. Sotto le strade si nasconde qualcosa e starà ai giocatori scoprirlo cercando di sopravvivere e di avvicinarsi sempre di più alla verità.Tra misteriosi culti ed entità apparentemente soprannaturali che danno la caccia ai giocatori, cooperare con amici o con avventurieri incontrati tramite il matchmaking è fondamentale così come lo ...

