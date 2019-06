Sicurezza stadi | comunicato stampa Andes | “serve formazione” Il 2-3 luglio all’Allianz

Andes (Associazione Nazionale Delegati Sicurezza ) : “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” : Andes , l’intervento dell’avvocato Ciuffreda: “Come lo stadio di proprietà stravolge il rapporto società-tifosi” “Lo stadio di proprietà stravolge radicalmente il rapporto tra società e tifoso anche in termini di sicurezza: basti pensare che i club possono decidere di escludere dal proprio impianto chi si è macchiato di comportamenti non idonei”. Questo uno dei passaggi più importanti dell’intervento che l’avvocato Fabrizio Ciuffreda ha ...

Quagliariello a CRC : “Per la Sicurezza negli stadi chiederò risposte da organi competenti” : Gaetano Quagliariello , senatore di Forza Italia è intervenuto ai microfoni di Radio CRC : “Al Napoli quest’anno è mancato un trofeo ma la stagione è positiva. Se ci avessero detto che alla fine del ciclo Sarri ci sarebbe stata ancora una squadra competitiva, avremmo sottoscritto tutti: ma quando questo accade, non ci accontentiamo. L’anno di Ancelotti è di transizione, tutto sommato ho giudizio positivo: do un ...

Decreto Sicurezza - Salvini : “stadi modello inglese” : “Nel Decreto sicurezza bis pensiamo agli stadi sul modello inglese. Con camere di sicurezza nei nuovi impianti che auspichiamo vengano costruiti piu’ piccoli e procedure d’urgenza per avere immediatamente l’esecuzione della pena. Inoltre le spese per la gestione dell’ordine pubblico devono essere a carico delle societa’ e non piu’ degli italiani. Visto che si pagano milioni di euro per i ...