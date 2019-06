M5s espelle la senatrice Nugnes | “Ha votato in dissenso al gruppo 131 volte E no alla

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Lagrillina Paola, dopo che in un’intervista a il Manifesto di domenica 23 giugno ha annunciato di voler passare alMisto, è stata ufficialmente espulsa dal M5s. “A nostro avviso”, si legge nell’annuncio dell’espulsione pubblicato sul Blog delle stelle, “ladovrebbe dimettersi e liberare il posto. Inoltre ha espresso ripetutamente la volontà di votare contro il provvedimento per tagliare il numero dei parlamentari. La decisione è stata presa, sentito il direttivo, prendendo atto delle sue dichiarazioni e delle reiterate violazioni dello Statuto e del regolamento delparlamentare poste in essere da Paola“. Sotto accusa, secondo i vertici 5 stelle anche il comportamento dellain Aule e i voti espressi non in linea con il Movimento: “Ad esempio il fatto di averin contrasto al ...

