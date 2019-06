caffeinamagazine

(Di venerdì 28 giugno 2019)Rodriguez e sua sorellanell’occhio del ciclone. Le due sorelle argentine sono nel mirino dei social per via di alcuni scatti di un servizio fotografico postati sui loro profili. Di che si tratta: sono foto che per la promozione del loro brand di costumi da bagno e di abbigliamento intimo. Che ve lo diciamo a fare? Nelle fotosono apparse in versione super sexy: fisici da paura (molto in mostra) che hanno fatto impazzire i fan., nelle foto, indossava unintero verde con lacci sul seno,, invece, indossava un bikini nero piccolissimo che metteva in bella mostra le sue forme procaci. I fan, quando hanno visto gli scatti, sono rimasti senza parole per la bellezza e l’abbondanza delle sorelle Rodriguez. E così qualcuno ha commentato che i genitori diavrebbero dovuto mettere al mondo centinaia di figlie femmine (per il bene ...

Noovyis : Un nuovo post (Belen e Cecilia, scatto bollente in costume ma i fan le demoliscono) è stato pubblicato su Playhitmu… - tempoweb : Piedi e sex toys, rissa #trash tra le #Rodriguez e la #GiuliaDeLellis - estela_azul : RT @massidona: Consumatori contro #Belen, #Cecilia #Rodriguez e altre #influencer per #Fitvia: “Attività promozionale non indicata” https:/… -