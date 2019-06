A Yulin macellano i cani Ma noi siamo davvero migliori dei cinesi nei confronti degli

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Anche quest’anno il festival della carne di cane di, nella Cina meridionale, ha fatto molto parlare di sé. A scagliarsi contro questo evento, iniziato il 21 giugno e con fine domenica 30, non sono state solo le associazioni per i dirittianimali, ma personaggi famosi, media, tv e persino politici, in Italia e in buona parte del mondo occidentale. FQ Magazine, anche quest’anno va in scena il festival delle barbarie a base di carne di cane: non è ora di togliercelo dalle palle? L’evento è infatti tristemente noto perché oltre 10.000e centinaia di gatti vengono cucinati e serviti come cibo nelle bancarelle sparse per le strade. Se peninoltre che le modalità di trattamento di questi poveri animali sonoterribili (ammassati in piccole gabbie, uccisi ...

