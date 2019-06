Svelato il peso di Cyberpunk 2077 | le dimensioni dell' installazione superano quelle di

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) A quanto pare, bisognerà iniziare a liberare spazio sulle vostre PS4, poiché sembra che la dimensione didisia almeno di 80 GB, riporta Gamesradar. Sulla pagina di PlayStation Store la dimensione è elencata in fondo a tutte le informazioni del gioco, ma vale la pena sottolineare che probabilmente è un segnaposto a questo punto: secondo l'utente Reddit PhoOhThree, uno sviluppatore che lavorava sul titolo avrebbe confermato che CD Projekt Red sta ancora aggiungendo cose al gioco in questo momento. Quindi la dimensione didisarà maggiore di 80 GB. Sepeserà almeno 80 GB, significa che è già più grande di The Witcher 3 con tutti i suoi DLC, ovvero 51 GB. 80GB non è abbastanza grande da battere Red Dead Redemption 2 (105GB) o Call of Duty: Black Ops 3 (101GB), ma dato che CD Projekt Red non ha ancora finito di ...

IGNitalia : Cyberpunk 2077: svelato il peso del gioco su PS4 -