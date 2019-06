Stato WhatsApp subito condiviso su Facebook? Come funziona la novità

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) D'ora in poi sarà possibile condividere losucon un semplice comando dall'app di messaggistica? La funzione da tempo in beta per il sistema operativo Android è davvero ad un passo dallo sbarco sulla versione definitiva del servizio. Spiegherò in questo articolo esattamente di cosa si tratta ela feature potrà essere utilizzata ben presto. Va detto immediatamente che la condivisione delloinnon prevederà alcun passaggio o collegamento tra le due applicazioni.sottolinea anche PhoneArena, l'operazione avviene in automatico, sfruttando le API di condivisione per i dati iOS e Android che vengono utilizzate anche da diverse altre app e non solo da quelle propriamente social. Ancora, i dati trasferiti saranno solo quelli relativi proprio agli stati e nient'altro, nel rispetto della privacy dell'utente. Per finire, la scelta della ...

