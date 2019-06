Spagna,caldo e vento: boschi in fiamme

Centinaia di vigili del fuoco e specialisti dell'esercito lottano nelladel nord-est per contenere quello che si può definire il peggiore incendio in Catalogna negli ultimi 20 anni. La zona colpita dalleè di 5.500 ettari di foresta ma per il ministro degli Interni regionale sono 20.000 gli ettari diin pericolo. La situazione è tale che "non si può parlare di incendio sotto controllo o in estinzione", dicono le autorità locali costrette a evacuare alcuni residenti.(Di giovedì 27 giugno 2019)