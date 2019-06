huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) “La Procura di Reggio Emilia avrebbe appenaun’”. Lo scrive, sul suo profilo Facebook,, autore della serie podcastpubblicata da Repubblica e poi diventata un libro., che nella sua inchiesta ha raccontato ildei diavoli della Bassa modenese (sedici bambini tolti ai genitori per presunti abusi e riti satanici), invita tutti a leggere e diffondere le notizie sull’inchiesta Angeli e Demoni di cui si sta parlando in queste ore: un giro di affidamenti illeciti nella Val D’Enza che ha portato a una ventina di misure cautelari nei confronti di politici, medici, assistenti sociali, liberi professionisti, psicologi e psicoterapeuti di unadi Moncalieri, in provincia di Torino, perquisita questa mattina.L’ex Iena fa il nome dellain questione:“Hanno arrestato Claudio Foti, ...

HuffPostItalia : Pablo Trincia: 'Sventato un secondo caso Veleno. Coinvolta la stessa onlus' - SteGiango : Qui il Podcast di Pablo Trincia #veleno #reggioemilia #affido #modena - Sercit1 : RT @chilhavistorai3: 'Veleno': Famiglie distrutte, bambini portati via per sempre ai genitori. Processi, condanne e poi assoluzioni. L'inch… -